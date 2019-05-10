Трамваи изменят маршрут из-за ремонта путей на Уралмаше

В Екатеринбурге на ремонт закрыли участок трамвайных путей на перекрестке Победы и Ильича. Транспорт не сможет проехать от остановки «Кузнецова» до остановки «Лукиных» c 23:00 10 мая до 06:00 13 мая, сообщили в пресс-службе мэрии. Трамвай № 7 будет двигаться по Старых Большевиков — Фронтовых Бригад — проспекту Космонавтов — Машиностроителей до площади 1-й Пятилетки.

Трамвай № 8 поедет от остановки «40 лет ВЛКСМ» по Гагарина — проспекту Ленина — Луначарского — проспекту Космонавтов — Машиностроителей и так же до площади 1-й Пятилетки. Маршрут № 24 будет двигаться по Технической, Бебеля и Машиностроителей. Трамваи № 22 и № 10 не будут курсировать до окончания ремонта.