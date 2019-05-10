После грозы в Екатеринбург придет аномальная жара
10:14, 10 Май 2019
Воздух прогреется до 28 градусов.
Температура воздуха в Свердловскокой области поднимется на семь градусов выше климатической нормы. Жара продержится с 10 по 14 мая, сообщили в уральском гидрометцентре. В Екатеринбурге уже сегодня, 10 мая, воздух прогреется до +26 градусов. Все праздничные выходные будет светить солнце. Самым жарким днем мая станет суббота. Столбики термометров днем поднимутся до +28. Тепло не отпустит город и в воскресенье. По ночам за окном будет +13 градусов.
Однако 10 мая все еще действует штормовое предупреждение предупреждение МЧС. В регионе возможны дожди, грозы и даже град. В Екатеринбурге первая майская гроза состоялась 9 мая. Ливневые канализации не справлялись с напором воды, поэтому улицы превратились в реки. Также жителей шокировал град.
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