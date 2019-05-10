После грозы в Екатеринбург придет аномальная жара

Температура воздуха в Свердловскокой области поднимется на семь градусов выше климатической нормы. Жара продержится с 10 по 14 мая , сообщили в уральском гидрометцентре. В Екатеринбурге уже сегодня , 10 мая , воздух прогреется до +26 градусов. Все праздничные выходные будет светить солнце. Самым жарким днем мая станет суббота. Столбики термометров днем поднимутся до +28. Тепло не отпустит город и в воскресенье. По ночам за окном будет +13 градусов.



