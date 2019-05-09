В Екатеринбурге закрыли затопленные улицы у метро «Динамо»

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Последствия грозы могут сказаться на праздничных мероприятиях Дня Победы. В 22:30 в центре города должен начаться салют. Большинство зрителей предпочитают наблюдать за залпами на набережной. Однако теперь выйти из метро без резиновых сапог может оказаться проблематично. Общественный транспорт продолжит работу до часу ночи.





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После проливного дождя в Екатеринбурге закрыли станцию улицы в районеДинамо». Ливневая канализация не смогла справиться с потоками водыкоторые обрушились на город 9 мая. Как сообщают читатели ЕТВзатопленную территорию уже оцепили сотрудники ГИБДД. На террторию не пускают ни автомобилистовни общественный транс