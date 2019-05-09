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В Екатеринбурге закрыли затопленные улицы у метро «Динамо»

20:53, 09 Май 2019
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Фото: читатели ЕТВ
Жители города не смогут попасть на салют на автомобиле.
После проливного дождя в Екатеринбурге закрыли станцию улицы в районе «Динамо». Ливневая канализация не смогла справиться с потоками воды, которые обрушились на город 9 мая. Как сообщают читатели ЕТВ, затопленную территорию уже оцепили сотрудники ГИБДД. На террторию не пускают ни автомобилистов, ни общественный транспорт.

Последствия грозы могут сказаться на праздничных мероприятиях Дня Победы. В 22:30 в центре города должен начаться салют. Большинство зрителей предпочитают наблюдать за залпами на набережной. Однако теперь выйти из метро без резиновых сапог может оказаться проблематично. Общественный транспорт продолжит работу до часу ночи.

ЕТВ собрал комментарии жителей города о первой грозе, читайте здесь.
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Видео: Юрий Капустин для ЕТВ

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Перекрышка, День Победы, дождь, ливень, метро
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