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«Мы сохраним русский мир»: в Екатеринбурге прошел «Бессмертный полк»

12:26, 09 Май 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
ЕТВ поговорил с горожанами про акцию, которая стала для народа государственной.

Акция «Бессмертный полк» год от года собирает десятки тысяч екатеринбуржцев. Кто-то обстоятельно готовится и оформляет портреты, кто-то скромно проносит небольшую фотографию в толпе. Здесь все: молодые и пожилые. Люди приходят семьями по пять, а то и больше человек. Родители берут с собой детишек, которым прикрепляют на грудь георгиевские ленты. На головы малышей аккуратно надевают пилотки.

В прошлом году «Бессмертный полк» в Екатеринбурге собрал 150 тысяч человек. Кажется, в 2019-м народу не меньше. С восьми часов утра люди стекаются на улицу Толмачева со всего города, чтобы занять свое место в толпе и показать другим, кто из их родных воевал за родину. Ближе к старту, к 11 часам, в колонне уже нечем дышать. Народу — не протолкнуться. И даже тогда, когда толпа уже идет по проспекту Ленина, опоздавшие бегут с портретами в хвост колонны. Почему екатеринбуржцы стремятся поучаствовать в акции и как они относятся к тому, что мероприятие стало уже не народным, а государственным, узнали журналисты ЕТВ.

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Уже в 10:00 людей полно: некоторые участники Бессмертного полка дружно собираются у ККТ «Космос» и идут по Толмачева, сливаясь с многотысячной толпой. Мы следуем вместе с ними и оказываемся рядом с отцом и сыном — Максимом и Никитой Колясниковыми. Они стоят растерянно в стороне от других и озираются по сторонам. «Я участвую в акции в первый раз. Решил пойти по двум причинам: во-первых, сына привлечь к мероприятию, во-вторых, созрел сам морально. Несу портрет прадеда. Он был лейтенантом, командующим, увы, не помню, каким подразделением. Нет свидетелей тех времен, это все, что я знаю», — рассказывает Максим.
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ

Мария Демина, наоборот, на акции уже третий год. Для нее это память и ощущение единения с народом. «Когда идешь в одной колонне с тысячами людей, это придает чувство гордости за свою страну, за свою семью в отдельности», — бодро объясняет женщина. На вопрос про государственность и народность акции она отвечает уже не с ходу, долго думает и говорит с заминкой:

— Насчет того, что акция стала государственной… Непонятно еще, как к этому относиться. Хотелось бы, чтоб все-таки народной была, потому что происходит подмена понятий. Когда изнутри человека идет — это одно, а когда государство пытается это систематизировать, навязать свои правила — это уже другое.
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ

Мнение Марии поддерживает другая участница «Бессмертного полка» Лидия Майстренко. Она высказывается более критично: «Я отрицательно отношусь к тому, что акция стала государственной. А почему она должна быть политической? Мы это от души делаем в первую очередь. Идем от души, в честь памяти. При чем тут политика?»

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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ 

Николай Данченко несет портрет прадеда: для молодого парня главное — сохранить память, а остальное его не волнует. «Уже пятый год участвую в акции. Мирные люди идут, проносят портреты тех, кто уже не может пройти. Это дань памяти, уважение к подвигу. Все остальное не волнует. Самое главное — отдать честь. Хорошо ли, что акция стала государственной? Я же не могу плохо про государство говорить… Это хорошо, может, уровень организации вырастет», — осторожно говорит Николай, на его голове кепка Lada.

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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ

Люди начинают петь. Накрапывает дождик. «Ходим третий год. Это память о родителях, — начинает Анатолий Зубков, который родился почти сразу после Великой Отечественной. — Отец воевал с финской войны, был снайпером, дошел до Праги, потом его демобилизовали.

Это очень приятная, со слезами на глазах, память о всех, кто прошел в войну. Люди не просто идут, чтобы идти. Они ищут общения. В интернете есть дурные слова: Вы зачем несете своих родителей? Вы просрали СССР!“ Я этого не понимаю. Мы все эти старые добрые времена помним, это наше счастливое детство».
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ

Мужчина сам приходит к волнующей теме поколения: с грустью отмечает, что нынешних молодых людей плохо воспитывают. «Тьфу-тьфу, начнется война — родину же некому будет защищать. Раньше были более патриотичные люди. Сейчас в магазине ребенок может телегой пихать людей, и родители ничего не скажут. Это цыганское воспитание. Хотя я не расист. В наше время такого не было», — резюмирует Анатолий Зубков.
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ

Колонна постепенно начинает двигаться, с минуты на минуту бессмертный полк наконец выйдет на проспект Ленина. «Бабушка всегда говорила: хоть что — лишь бы не было войны. Участвуем в акции с 2015 года. Столько эмоций: и слезы, и радость. Как будто они все рядом идут», — говорит Наталья Пузырева, женщина средних лет.

«Бессмертный полк способен сплотить народ, все поколения. Государство вмешивается? Это нужно было сделать давно, — считает муж Натальи Алексей и добавляет. — Именно так мы сохраним себя. И наш русский мир».
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Авторы:
Арина ОсиповаМихаил Вербицкий
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Теги:
Город, 9 мая 2019 год, День Победы, 9 мая, Екатеринбург, Бессмертный полк
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