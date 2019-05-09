«Мы сохраним русский мир»: в Екатеринбурге прошел «Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк» год от года собирает десятки тысяч екатеринбуржцев. Кто-то обстоятельно готовится и оформляет портреты, кто-то скромно проносит небольшую фотографию в толпе. Здесь все: молодые и пожилые. Люди приходят семьями по пять, а то и больше человек. Родители берут с собой детишек, которым прикрепляют на грудь георгиевские ленты. На головы малышей аккуратно надевают пилотки.

В прошлом году «Бессмертный полк» в Екатеринбурге собрал 150 тысяч человек. Кажется, в 2019-м народу не меньше. С восьми часов утра люди стекаются на улицу Толмачева со всего города, чтобы занять свое место в толпе и показать другим, кто из их родных воевал за родину. Ближе к старту, к 11 часам, в колонне уже нечем дышать. Народу — не протолкнуться. И даже тогда, когда толпа уже идет по проспекту Ленина, опоздавшие бегут с портретами в хвост колонны. Почему екатеринбуржцы стремятся поучаствовать в акции и как они относятся к тому, что мероприятие стало уже не народным, а государственным, узнали журналисты ЕТВ.

