«Мы сохраним русский мир»: в Екатеринбурге прошел «Бессмертный полк»
Акция «Бессмертный полк» год от года собирает десятки тысяч екатеринбуржцев. Кто-то обстоятельно готовится и оформляет портреты, кто-то скромно проносит небольшую фотографию в толпе. Здесь все: молодые и пожилые. Люди приходят семьями по пять, а то и больше человек. Родители берут с собой детишек, которым прикрепляют на грудь георгиевские ленты. На головы малышей аккуратно надевают пилотки.
В прошлом году «Бессмертный полк» в Екатеринбурге собрал 150 тысяч человек. Кажется, в 2019-м народу не меньше. С восьми часов утра люди стекаются на улицу Толмачева со всего города, чтобы занять свое место в толпе и показать другим, кто из их родных воевал за родину. Ближе к старту, к 11 часам, в колонне уже нечем дышать. Народу — не протолкнуться. И даже тогда, когда толпа уже идет по проспекту Ленина, опоздавшие бегут с портретами в хвост колонны. Почему екатеринбуржцы стремятся поучаствовать в акции и как они относятся к тому, что мероприятие стало уже не народным, а государственным, узнали журналисты ЕТВ.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Николай Данченко несет портрет прадеда: для молодого парня главное — сохранить память, а остальное его не волнует. «Уже пятый год участвую в акции. Мирные люди идут, проносят портреты тех, кто уже не может пройти. Это дань памяти, уважение к подвигу. Все остальное не волнует. Самое главное — отдать честь. Хорошо ли, что акция стала государственной? Я же не могу плохо про государство говорить… Это хорошо, может, уровень организации вырастет», — осторожно говорит Николай, на его голове кепка Lada.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ