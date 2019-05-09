Майская велопрогулка-2019 стартует от Екатеринбург Арены

Почти всякий раз , когда анонсируется грядущая велопрогулка, находятся недовольные , которые считают , что место старта выбрано неудачно. Так было , например , в 2017 когда участникам предлагали собраться возле ТЦ Екатеринский, на улице Щербакова , то есть на окраине. Сейчас организаторы учли все пожелания.