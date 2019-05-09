Майская велопрогулка-2019 стартует от Екатеринбург Арены
13:41, 09 Май 2019
По мнению организаторов, это площадка удобна для всех участников, так как «равноудалена» от жилых районов города.
Почти всякий раз, когда анонсируется грядущая велопрогулка, находятся недовольные, которые считают, что место старта выбрано неудачно. Так было, например, в 2017 когда участникам предлагали собраться возле ТЦ Екатеринский, на улице Щербакова, то есть на окраине. Сейчас организаторы учли все пожелания.
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«Екатеринбург Арена находится примерно в равной удаленности от всех жилых районов нашего города, поэтому споров, кому дальше ехать до старта, должно быть гораздо меньше», — отмечают организаторы велопрогулки на своей официальной странице в соцсетях. – «В зоне старта вы сможете получить маршрутную карту (если не получите ее заранее), сделать кучу крутых фоток, потусоваться под громкую музыку, зарядиться энергией для предстоящей покатушки и, конечно же, найти себе компанию, чтобы ваше велопутешествие прошло еще более позитивно и душевно».
Кроме этого в зоне старта пройдет вело-гонка «Высший пилотаж» для самых маленьких — детей в возраста от года до семи лет.В этом году Майская велопрогулка состоится 25 с 07.00.
Участником предложат несколько трасс на выбор: на 10, 20, 30, 50 и 80 километров
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