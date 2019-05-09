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Град и ливень стеной. Екатеринбург накрыла первая майская гроза.

20:01, 09 Май 2019
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Фото: Елена Теребенина / Facebook
Улицы города превратились в ручьи и реки. К счастью, стихия разгулялась в выходной, когда автомобилей на улицах меньше обычного.
Хорошо, когда гроза, как сегодня — в выходной. Большей части горожан в этот день почти некуда спешить. И ливень, превративший улицы в реки, стал поводом полюбоваться на торжество стихии над ливневой организацией, а не переживать насчет транспортного коллапса. Поэтому наши читали этим и были заняты — снимали грозу на фото и видео, чтобы потом поделиться впечатлениями. Делимся и мы.
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К слову, МЧС передает, что по данным синоптиков, стихия, которая стихла сегодня к вечеру, может вернуться завтра. А это значит возможны ливень, град и усиление ветра до 25 метров в секунду.
«Будьте бдительны», — советуют спасатели.
«Наблюдайте за разгулом стихии из безопасного, уютного места и делитесь своими фото и видео», — добавляем мы, ваша редакция ЕТВ.
Авторы:
Коллективный разум ЕТВ
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Теги:
Город, гроза, погода
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