Град и ливень стеной. Екатеринбург накрыла первая майская гроза.

Хорошо , когда гроза , как сегодня — в выходной. Большей части горожан в этот день почти некуда спешить. И ливень , превративший улицы в реки , стал поводом полюбоваться на торжество стихии над ливневой организацией , а не переживать насчет транспортного коллапса. Поэтому наши читали этим и были заняты — снимали грозу на фото и видео , чтобы потом поделиться впечатлениями. Делимся и мы.