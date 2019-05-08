В Екатеринбурге снова эвакуировали торговые центры
10:59, 08 Май 2019
На улице оказались посетители «Карнавала», БЦ «Палладиума» и офисники.
В Екатеринбурге снова массово эвакуировали торговые центры. Людям пришлось покинуть ТЦ «Свердловск», «Палладиум», «Карнавал» и деловой центр на Шейнкмана, 9. Снимки очевидцев опубликованы в группе «Инцидент. Екатеринбург» во «ВКонтакте». Полиция Екатеринбурга проводит проверку. Комментарии о произошедшем обещаю дать по ее завершении.
Напомним, в середине апреля в Екатеринбурге массово эвакуировали ТЦ. Тогда екатеринбуржцев выводили из «Радуга-парка», «Глобуса», «Карнавала», «Дирижабля», «Белки» и «Гринвича». Неделю назад в Ельцин Центр поступило сообщение о минировании. На улицу вывели 600 человек.
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