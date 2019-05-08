В Екатеринбурге снова эвакуировали торговые центры

В Екатеринбурге снова массово эвакуировали торговые центры. Людям пришлось покинуть ТЦ « Свердловск», « Палладиум», « Карнавал» и деловой центр на Шейнкмана , 9. Снимки очевидцев опубликованы в группе « Инцидент. Екатеринбург» во « ВКонтакте». Полиция Екатеринбурга проводит проверку. Комментарии о произошедшем обещаю дать по ее завершении.



