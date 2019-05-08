В Екатеринбурге прошла генеральная репетиция парада Победы

Напомним, парад войск екатеринбургского гарнизона начнется в 10:00 на площади 1905 года. В этом году екатеринбуржцы увидят новые образцы военной техники: танки Т-72Б3М, самоходные минометы 2С23 «Нона-СВК», реактивные системы залпового огня БМ-21-1 «Торнадо» и другие.

Кроме того, горожан ждут выставка ретро автомобилей, полевая кухня, военно-историческая реконструкция, гала-концерт и фейерверк.