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В Екатеринбурге прошла генеральная репетиция парада Победы

08:34, 08 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Журналисты ЕТВ больше часа снимали военных и технику. Выглядело внушительно.

Генеральная репетиция парада Победы, который пройдет уже завтра, 9 мая, состоялась сегодня ночью. По проспекту Ленина в сторону площади 1905 года маршировали военные, ездили десятки машин. Парад репетировали так, словно уже выступают перед всеми жителями Екатеринбурга. На самом деле почти так и вышло. На тротуарах по обе стороны улицы на военных смотрели любопытные горожане. ЕТВ тоже не остался в стороне и отправился на репетицию, которую снял специально для читателей.

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Напомним, парад войск екатеринбургского гарнизона начнется в 10:00 на площади 1905 года. В этом году екатеринбуржцы увидят новые образцы военной техники: танки Т-72Б3М, самоходные минометы 2С23 «Нона-СВК», реактивные системы залпового огня БМ-21-1 «Торнадо» и другие.

Кроме того, горожан ждут выставка ретро автомобилей, полевая кухня, военно-историческая реконструкция, гала-концерт и фейерверк.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, День Победы, парад Победы, репетиция парада, 9 мая, Свердловская область , Екатеринбург
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