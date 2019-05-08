Общественный транспорт Екатеринбурга 9 мая будет ходить до часу ночи
18:41, 08 Май 2019
Автобусы, троллейбусы и трамваи будут ждать пассажиров с началом салюта в определенных точках.
Общественный транспорт Екатеринбурга после салюта 9 мая будет ходить до 01:00 10 мая. Об этом сообщили в мэрии. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут накапливаться и ожидать пассажиров с началом салюта в определенных точках.
В горадминистрации добавили, что весь праздничный день муниципальный транспорт будет перевозить участников и инвалидов Великой Отечественной войны бесплатно.
Новое и интересное
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.
Разумная трезвость: как прийти в себя после долгих праздников?
Актёр, поэт и музыкант Александр Демидов
Железо при параде. Суровый БТР против гламурного Stryker'а
Общество
В этом рассказе мы поведаем о том, как американцы пытались повторить успех отечественного бронеавтопрома.