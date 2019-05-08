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Общественный транспорт Екатеринбурга 9 мая будет ходить до часу ночи

18:41, 08 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Автобусы, троллейбусы и трамваи будут ждать пассажиров с началом салюта в определенных точках.

Общественный транспорт Екатеринбурга после салюта 9 мая будет ходить до 01:00 10 мая. Об этом сообщили в мэрии. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут накапливаться и ожидать пассажиров с началом салюта в определенных точках.

В горадминистрации добавили, что весь праздничный день муниципальный транспорт будет перевозить участников и инвалидов Великой Отечественной войны бесплатно.


В бой за честь и славу. Воины ярости
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Свердловская область , Екатеринбург, День Победы
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