Общественный транспорт Екатеринбурга 9 мая будет ходить до часу ночи

Общественный транспорт Екатеринбурга после салюта 9 мая будет ходить до 01:00 10 мая. Об этом сообщили в мэрии. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут накапливаться и ожидать пассажиров с началом салюта в определенных точках.

В горадминистрации добавили , что весь праздничный день муниципальный транспорт будет перевозить участников и инвалидов Великой Отечественной войны бесплатно.









