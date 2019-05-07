В Екатеринбурге с 7 на 8 мая пройдет генеральная репетиция парада
09:51, 07 Май 2019
Готовьтесь, в центре и на Вторчермете снова перекроют улицы.
Генеральная репетиция парада Победы в Екатеринбурге пройдет в ночь с 7 на 8 мая. Но уже сегодня вечером начнут перекрывать улицы в центре и на Вторчермете, поэтому заранее спланируйте свой путь домой. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе екатеринбургской мэрии, с 19:00 закроют участки улиц Окраинная, Дорожная, Военная и Патриса Лумумбы, чтобы техника могла проехать к местам репетиций.
С 20:00 7 мая до 04:00 8 мая автомобилисты не смогут проехать частично по проспекту Ленина, улице Репина, 8 Марта, Бориса Ельцина. Парковаться в местах репетиций тоже нельзя, иначе потом придется искать машину на штрафстоянке. ЕТВ нарисовал карту, чтобы вы не попали в просак. Синим цветом мы обозначили перекрытия на Вторчермете с 19:00, красным — в центре с 20:00.
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