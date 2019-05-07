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В Екатеринбурге улицу Комсомольскую закроют ради ремонта сетей

19:03, 07 Май 2019
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Фото: архив ЕТВ
Работы будут идти в четыре этапа

Уральский федеральный университет перекроет улицу Комсомольскую из-за ремонта сетей. Работы будут проходить поэтапно. ЕТВ отметил будущие изменения на карте.

Так, с 11 по 12 мая закроют участок улицы от дома № 9 по переулку Фонвизина до дома № 61 по Комсомольской (красным шрифтом); с 18 по 19 мая — от дома № 144 по Малышева до дома № 59 по Комсомольской (синим); с 1 по 2 июня — от дома № 127а по Малышева до дома № 51 по Комсомольской (фиолетовым); с 8 по 9 июня — от дома № 47 до дома № 56 по улице Комсомольской (коричневым).

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Ремонт, комсомольская улица, Екатеринбург
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