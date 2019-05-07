В Екатеринбурге улицу Комсомольскую закроют ради ремонта сетей

Уральский федеральный университет перекроет улицу Комсомольскую из-за ремонта сетей. Работы будут проходить поэтапно. ЕТВ отметил будущие изменения на карте.

Так, с 11 по 12 мая закроют участок улицы от дома № 9 по переулку Фонвизина до дома № 61 по Комсомольской (красным шрифтом); с 18 по 19 мая — от дома № 144 по Малышева до дома № 59 по Комсомольской (синим); с 1 по 2 июня — от дома № 127а по Малышева до дома № 51 по Комсомольской (фиолетовым); с 8 по 9 июня — от дома № 47 до дома № 56 по улице Комсомольской (коричневым).