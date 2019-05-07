В День Победы в Екатеринбурге запустят фонтаны

В День Победы в Екатеринбурге решили запустить фонтаны. Специалисты ЕМУП «Водоотведение и искусственные сооружения» уже почистили их от мусора, установили форсунки и поверили работу механизмов, сообщили в пресс-службе мэрии. Работать 9 мая не будет только фонтан в историческом сквере. Его смогут запустить только, когда демонтируют сцену, установленную к празднику.

Каждый понедельник городские фонтаны традиционно будут отключать, чтобы проверить работу насосов. График работы муниципальных фонтанов с с 12:00 до 22:00 (а таких восемь штук). В прошлом году фонтаны вывели из зимней спячки только 16 мая.



