В День Победы в Екатеринбурге запустят фонтаны
12:12, 07 Май 2019
Смотреть на воду жители смогут каждый день до 22:00.
В День Победы в Екатеринбурге решили запустить фонтаны. Специалисты ЕМУП «Водоотведение и искусственные сооружения» уже почистили их от мусора, установили форсунки и поверили работу механизмов, сообщили в пресс-службе мэрии. Работать 9 мая не будет только фонтан в историческом сквере. Его смогут запустить только, когда демонтируют сцену, установленную к празднику.
Каждый понедельник городские фонтаны традиционно будут отключать, чтобы проверить работу насосов. График работы муниципальных фонтанов с с 12:00 до 22:00 (а таких восемь штук). В прошлом году фонтаны вывели из зимней спячки только 16 мая.
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