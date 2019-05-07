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В День Победы в Екатеринбурге запустят фонтаны

12:12, 07 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Смотреть на воду жители смогут каждый день до 22:00. 

В День Победы в Екатеринбурге решили запустить фонтаны. Специалисты ЕМУП «Водоотведение и искусственные сооружения» уже почистили их от мусора, установили форсунки и поверили работу механизмов, сообщили в пресс-службе мэрии. Работать 9 мая не будет только фонтан в историческом сквере. Его смогут запустить только, когда демонтируют сцену, установленную к празднику.

Каждый понедельник городские фонтаны традиционно будут отключать, чтобы проверить работу насосов. График работы муниципальных фонтанов с с 12:00 до 22:00 (а таких восемь штук). В прошлом году фонтаны вывели из зимней спячки только 16 мая.


С врагом наперегонки
ЕТВ рассказывает о людях, имена которых нельзя забыть, и единственном памятнике воинам-спортсменам.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Екатеринбург, фонтан, День Победы
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