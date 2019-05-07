Участок улицы Чернышевского перекроют на неделю





Ответственным за работы стал « Свердловский инструментальный завод», сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии. Объехать закрытый участок можно будет через 8 Марта , Малышева , Добролюбова , Радищева.

С 13 по 20 мая в Екатеринбурге закроют для проезда участок улицы Чернышевского. Около дома № 7 будут устраивать наружные сети дренажа.