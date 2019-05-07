Участок улицы Чернышевского перекроют на неделю
11:56, 07 Май 2019
Около дома №70 будут устанавливать дренажную систему.
С 13 по 20 мая в Екатеринбурге закроют для проезда участок улицы Чернышевского. Около дома № 7 будут устраивать наружные сети дренажа.
Ответственным за работы стал «Свердловский инструментальный завод», сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии. Объехать закрытый участок можно будет через 8 Марта, Малышева, Добролюбова, Радищева.
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