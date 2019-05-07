Главная «ЕТВ»НовостиГород

Ради строителей «Эрмитаж-Урал» огородили забором улицу Вайнера

12:48, 07 Май 2019
d4086de4-0740-4ad0-91bc-b8dc05f9ba44.jpg
Фото: ЕТВ
На бехатон выложили плиты, по которым теперь ездит техника.

Улицу Вайнера в Екатеринбурге озаборили рядом с местом строительства «Эрмитаж-Урал». На бехатон также выложили огромные плиты, по которым должна ездить строительная техника. Скорее всего, таким образом решили защитить тротуарное покрытие. Вице-мэр по транспорту, благоустройству и экологии Алексей Бубнов прокомментировал ситуацию:

С врагом наперегонки
ЕТВ рассказывает о людях, имена которых нельзя забыть, и единственном памятнике воинам-спортсменам.

Там другой возможности организовать подъезд строительной техники нет.

Алексей Бубнов
вице-мэр Екатеринбурга по транспорту, благоустройству и экологии

Напомним, построить центр «Эрмитаж-Урал» оказалось не так уж просто. Администрация Екатеринбурга четыре раза пыталась найти подрядчика, но никто не подавал заявки на конкурс. Депутат Владимир Крицкий объяснил, что застройщики не хотят браться за работу из-за заниженной сметы, которая не отражает затраты на строительство. Согласно результатам, опубликованным на госзакупках, победителем тендера в итоге стал «Атомстройкомплекс». Компания должна реконструировать центр «Эрмитаж-Урал» на Вайнера, 11 за 217 миллионов рублей.

В марте стройку фондохранилища посетил заместитель гендиректора государственного Эрмитажа Алексей Богданов. Он похвалил качество работ и заявил, что все «чистенько, аккуратненько». Фондохранилище разместят на месте снесенного здания на Вайнера, 16Б. Рядом расположится культурно-просветительский центр. Стройку должны закончить в апреле 2020 года.

Германия и Россия обсудят демократию в Ельцин Центре
Результаты обмена опытом презентуют 15 мая.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Ради строителей «Эрмитаж-Урал» огородили забором улицу Вайнера»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, Екатеринбург, Вайнера, Эрмитаж-Урал, строительство, Свердловская область
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Урбанистика, ЭКСПО и 3D: программа 100+ Forum Russia в Екатеринбурге
Город
Урбанистика, ЭКСПО и 3D: программа 100+ Forum Russia в Екатеринбурге
Крупнейший форум, посвященный строительству высотных зданий, в этом году станет ближе к простым людям.
Переломка
Как вылечить наркозависимость?
Как вылечить наркозависимость?
От Светланы Зенковой
Сумма мнений Σ
Налог на теплицы
Налог на теплицы
От Оксаны Маклаковой
Отлить в граните
Лаборатроллия
Отлить в граните
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.