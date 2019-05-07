Ради строителей «Эрмитаж-Урал» огородили забором улицу Вайнера

Напомним, построить центр «Эрмитаж-Урал» оказалось не так уж просто. Администрация Екатеринбурга четыре раза пыталась найти подрядчика, но никто не подавал заявки на конкурс. Депутат Владимир Крицкий объяснил, что застройщики не хотят браться за работу из-за заниженной сметы, которая не отражает затраты на строительство. Согласно результатам, опубликованным на госзакупках, победителем тендера в итоге стал «Атомстройкомплекс». Компания должна реконструировать центр «Эрмитаж-Урал» на Вайнера, 11 за 217 миллионов рублей.

В марте стройку фондохранилища посетил заместитель гендиректора государственного Эрмитажа Алексей Богданов. Он похвалил качество работ и заявил, что все «чистенько, аккуратненько». Фондохранилище разместят на месте снесенного здания на Вайнера, 16Б. Рядом расположится культурно-просветительский центр. Стройку должны закончить в апреле 2020 года.