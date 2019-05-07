Ради строителей «Эрмитаж-Урал» огородили забором улицу Вайнера
Улицу Вайнера в Екатеринбурге озаборили рядом с местом строительства «Эрмитаж-Урал». На бехатон также выложили огромные плиты, по которым должна ездить строительная техника. Скорее всего, таким образом решили защитить тротуарное покрытие. Вице-мэр по транспорту, благоустройству и экологии Алексей Бубнов прокомментировал ситуацию:
Там другой возможности организовать подъезд строительной техники нет.
Напомним, построить центр «Эрмитаж-Урал» оказалось не так уж просто. Администрация Екатеринбурга четыре раза пыталась найти подрядчика, но никто не подавал заявки на конкурс. Депутат Владимир Крицкий объяснил, что застройщики не хотят браться за работу из-за заниженной сметы, которая не отражает затраты на строительство. Согласно результатам, опубликованным на госзакупках, победителем тендера в итоге стал «Атомстройкомплекс». Компания должна реконструировать центр «Эрмитаж-Урал» на Вайнера, 11 за 217 миллионов рублей.
В марте стройку фондохранилища посетил заместитель гендиректора государственного Эрмитажа Алексей Богданов. Он похвалил качество работ и заявил, что все «чистенько, аккуратненько». Фондохранилище разместят на месте снесенного здания на Вайнера, 16Б. Рядом расположится культурно-просветительский центр. Стройку должны закончить в апреле 2020 года.