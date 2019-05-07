Мэрия оправдала подрядчика, разрушившего забор около Оперного театра

Жители Екатеринбурга в соцсетях возмутились тем , как небрежно подрядчик , работающий над благоустройством сквера у Оперного театра , обращается со старым забором. Так , Арина Го на своей странице в Facebook опубликовала фотографии с поврежденными стенами и спросила , на чьей совести « этот акт вандализма».