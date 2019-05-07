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Мэрия оправдала подрядчика, разрушившего забор около Оперного театра

11:34, 07 Май 2019
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Фото: ЕТВ
То, что жители посчитали исторической оградой, оказалось новоделом.
Жители Екатеринбурга в соцсетях возмутились тем, как небрежно подрядчик, работающий над благоустройством сквера у Оперного театра, обращается со старым забором. Так, Арина Го на своей странице в Facebook опубликовала фотографии с поврежденными стенами и спросила, на чьей совести «этот акт вандализма».
С врагом наперегонки
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Скрин: ЕТВ

Вице-мэр по благоустройству и транспорту Алексей Бубнов сообщил, что разрушенный забор не является историческим.
Это новодел, лет десять назад делали. Там даже львы — новодел, но их мы будем реставрировать.
Алексей Бубнов
вице-мэр Екатеринбурга по транспорту, благоустройству и экологии
Благоустройство сквера около Оперного театра закончится в августе 2019 года, мэрия планирует успеть к Дню города. Уже сейчас некоторые концептуальные решения вызывают у жителей Екатеринбурга недоумение — в частности количество фонарей.
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Некоторые из фонарей уже разбиты

Фото: ЕТВ

Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, Оперный театр, благоустройство, Екатеринбург, Алексей Бубнов
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