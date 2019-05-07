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Екатеринбуржцев позвали на традиционную ярмарку

18:35, 07 Май 2019
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Фото: pixabay.com
Горожане смогут сделать выгодные покупки на грядущих выходных.

На площади 1905 года пройдет очередная ярмарка выходного дня. Мероприятие намечено на 11 и 12 мая. На нем представят сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары от производителей Урала, рыбу и морепродукты, мясо, молоко, грибы и ягоды. Горожане смогут купить свежие овощи, выращенные в тепличных хозяйствах нашей области.

Екатеринбуржцы смогут приобрести изделия декоративно-прикладного искусства, сувениры из бересты, керамики, стекла, дерева, кожи и замши, гобелены и картины, куклы и матрешки, вязаные вещи, платки и шарфы, добавили в пресс-службе мэрии.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Екатеринбург, ярмарка
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