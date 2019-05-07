Автобус до Солнечного в Екатеринбурге изменит маршрут

Комитет по транспорту мэрии решил изменить маршрут автобуса № 53 «Ж/д вокзал — Ритейл-парк (Солнечный)». Для удобства пассажиров с 8 мая транспорт будет следовать по улицам Вокзальная — Стрелочников — Челюскинцев — Свердлова — Карла Либкнехта — проспект Ленина — Московская — Пальмиро Тольятти — Посадская — Московская — Военная — Дорожная — Окраинная — Палисадная — 2-я Новосибирская — Лучистая — Нескучная. То есть добавятся остановки «Посадская» и «ТЦ «ФанФан».

На обратном пути автобус будет проезжать через остановки «Московская», «Дворец Спорта», сообщили в пресс-службе мэрии. Место посадки пассажиров тоже изменится. Вместо привокзальной площади можно будет сесть прямо на остановке «Вокзальная». По данным ЕТВ, число автобусов на маршруте № 53 должно увеличится в два раза.