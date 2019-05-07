Администрация отклонила все заявки на благоустройство Зеленой рощи
Администрация Екатеринбурга отклонила заявки всех трех компаний, которые подали документы на участие в конкурсе по Зеленой роще. Как пишут в документах закупки на «РТС-Тендер», компании не соответствовали требованиям.
Начальная цена конкурса составила 161 миллион рублей. Самую низкую стоимость предложила организация «Корлофф» — 144 миллиона. Но она не подошла, потому что у фирмы нет опыта и примеров благоустройства объектов по таким же аукционам, стоимость которых должна быть не менее 20% от максимальной цены контракта. Второй участник «Гражданстройпроект 17/19» согласился отремонтировать Зеленую рощу за 145 миллионов рублей, но у компании не было локальных сметных счетов по такому же прошлому тендеру и протоколов согласования цены. Третья фирма «ДЦВ СВД.Ж.Д» предложила самую высокую цену контракта — 154 миллиона рублей. Участник не предоставил копию исполненного договора.
Напомним, согласно договору Зеленую рощу должны благоустроить до 25 октября 2020 года. Но ее ремонт вызвал споры среди горожан, которым не понравился проект бюро «АрХиТек». В частности, урбанист Владимир Злоказов раскритиковал вырубку деревьев в парке, планировку площадок и идеально прямые дорожки, потребовав пересмотреть концепцию. Мэр Екатеринбурга не согласился с ним. Борьбу за Зеленую рощу мы освещали здесь.
Остановить конкурс пыталась организация «Лима». Она пожаловалась в УФАС, но ведомство отклонило обращение.