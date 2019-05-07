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Администрация отклонила все заявки на благоустройство Зеленой рощи

11:31, 07 Май 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Три компании, которые подали документы на конкурс, не соответствовали требованиям.

Администрация Екатеринбурга отклонила заявки всех трех компаний, которые подали документы на участие в конкурсе по Зеленой роще. Как пишут в документах закупки на «РТС-Тендер», компании не соответствовали требованиям.

Начальная цена конкурса составила 161 миллион рублей. Самую низкую стоимость предложила организация «Корлофф» — 144 миллиона. Но она не подошла, потому что у фирмы нет опыта и примеров благоустройства объектов по таким же аукционам, стоимость которых должна быть не менее 20% от максимальной цены контракта. Второй участник «Гражданстройпроект 17/19» согласился отремонтировать Зеленую рощу за 145 миллионов рублей, но у компании не было локальных сметных счетов по такому же прошлому тендеру и протоколов согласования цены. Третья фирма «ДЦВ СВД.Ж.Д» предложила самую высокую цену контракта — 154 миллиона рублей. Участник не предоставил копию исполненного договора.

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Напомним, согласно договору Зеленую рощу должны благоустроить до 25 октября 2020 года. Но ее ремонт вызвал споры среди горожан, которым не понравился проект бюро «АрХиТек». В частности, урбанист Владимир Злоказов раскритиковал вырубку деревьев в парке, планировку площадок и идеально прямые дорожки, потребовав пересмотреть концепцию. Мэр Екатеринбурга не согласился с ним. Борьбу за Зеленую рощу мы освещали здесь.

Остановить конкурс пыталась организация «Лима». Она пожаловалась в УФАС, но ведомство отклонило обращение.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Администрация Екатеринбурга, госзакупки, Ремонт, благоустройство, Зеленая Роща, Екатеринбург
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