Администрация отклонила все заявки на благоустройство Зеленой рощи

Администрация Екатеринбурга отклонила заявки всех трех компаний, которые подали документы на участие в конкурсе по Зеленой роще. Как пишут в документах закупки на «РТС-Тендер», компании не соответствовали требованиям.

Начальная цена конкурса составила 161 миллион рублей. Самую низкую стоимость предложила организация «Корлофф» — 144 миллиона. Но она не подошла, потому что у фирмы нет опыта и примеров благоустройства объектов по таким же аукционам, стоимость которых должна быть не менее 20% от максимальной цены контракта. Второй участник «Гражданстройпроект 17/19» согласился отремонтировать Зеленую рощу за 145 миллионов рублей, но у компании не было локальных сметных счетов по такому же прошлому тендеру и протоколов согласования цены. Третья фирма «ДЦВ СВД.Ж.Д» предложила самую высокую цену контракта — 154 миллиона рублей. Участник не предоставил копию исполненного договора.