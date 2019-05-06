В домах Екатеринбурга на неделе начнут отключать отопление
12:51, 06 Май 2019
График в ближайшее время утвердит глава уральской столицы Александр Высокинский.
Отопление в екатеринбургских домах скоро отключат. График в ближайшее время должен утвердить мэр уральской столицы Александр Высокинский, сообщили ЕТВ в городской администрации. Но вполне вероятно, что поэтапно отключать потребителей начнут уже во вторник, 7 мая. Сейчас батареи уже не такие горячие, как зимой. Энергетики снизили температуру до минимальной.
На этой неделе в Екатеринбурге будет очень тепло. Температура воздуха повысится до +28 градусов уже завтра. Поэтому горячие батареи в доме станут лишними. Остается только надеяться, что после жары в столицу Урала не нагрянут холода. Иначе горожанам придется кутаться в пледы.
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