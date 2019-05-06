В домах Екатеринбурга на неделе начнут отключать отопление

Отопление в екатеринбургских домах скоро отключат. График в ближайшее время должен утвердить мэр уральской столицы Александр Высокинский, сообщили ЕТВ в городской администрации. Но вполне вероятно, что поэтапно отключать потребителей начнут уже во вторник, 7 мая. Сейчас батареи уже не такие горячие, как зимой. Энергетики снизили температуру до минимальной.

На этой неделе в Екатеринбурге будет очень тепло. Температура воздуха повысится до +28 градусов уже завтра. Поэтому горячие батареи в доме станут лишними. Остается только надеяться, что после жары в столицу Урала не нагрянут холода. Иначе горожанам придется кутаться в пледы.