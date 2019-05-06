Главная «ЕТВ»НовостиГород

В домах Екатеринбурга на неделе начнут отключать отопление

12:51, 06 Май 2019
otoplenie.jpg
Фото: flickr
График в ближайшее время утвердит глава уральской столицы Александр Высокинский.

Отопление в екатеринбургских домах скоро отключат. График в ближайшее время должен утвердить мэр уральской столицы Александр Высокинский, сообщили ЕТВ в городской администрации. Но вполне вероятно, что поэтапно отключать потребителей начнут уже во вторник, 7 мая. Сейчас батареи уже не такие горячие, как зимой. Энергетики снизили температуру до минимальной.

На этой неделе в Екатеринбурге будет очень тепло. Температура воздуха повысится до +28 градусов уже завтра. Поэтому горячие батареи в доме станут лишними. Остается только надеяться, что после жары в столицу Урала не нагрянут холода. Иначе горожанам придется кутаться в пледы.

Шарташ. Один на всех
Александра Аксенова на правах коренной жительницы ЖБИ анализирует работу Зиганшина.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «В домах Екатеринбурга на неделе начнут отключать отопление»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, мэрия , тепло, Свердловская область , отопление, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Полгода плохая погода
Городские истории
Полгода плохая погода
Как прошли первые шесть месяцев Александра Высокинского в должности мэра и почему прогрессивная общественность не прощает ему ошибок.
Гости Екатеринбурга
Владимир Якуба — тренер в формате реалити.
Владимир Якуба - тренер в формате реалити.
От Светланы Зенковой
Гости Екатеринбурга
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
От Светланы Зенковой
Отлить в граните
Лаборатроллия
Отлить в граните
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.