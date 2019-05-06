Главная «ЕТВ»НовостиГород

В День Победы екатеринбургский транспорт будет ездить до часу ночи

14:56, 06 Май 2019
119a6442_1.JPG
Фото: ЕТВ
Работу продлят муниципальным автобусам, троллейбусам и трамваям, присоединятся ли к этому графику частники — неизвестно.
Ради празднования Дня Победы в Екатеринбурге не только ограничат въезд любого транспорта в центре города и на окраинах, но и продлят движение трамваев, троллейбусов и автобусов и метро — до 1:00. Это нужно для того, чтобы горожане смогли посмотреть салют и без проблем уехать домой.

Накопление транспорта будет происходить на привычных точках. Где будут накапливаться трамваи и троллейбусы, а также по каким маршрутам, смотрите здесь. Расписания и остановки автобусов можно узнать тут.

Неизвестно, будет ли ездить коммерческий транспорт. Традиционно частные перевозчики поддерживают муниципальных коллег.

Приготовьтесь к тому, что 9 мая в Екатеринбурге (как и каждый год) будут масштабные перекрытия. Вот карта с обозначением времени:
Шарташ. Один на всех
Александра Аксенова на правах коренной жительницы ЖБИ анализирует ситуацию в Шарташском лесопарке
perekrytija.jpg

Карта: ЕТВ

Авторы:
Марина Сухогузова
Что вы думаете о материале «В День Победы екатеринбургский транспорт будет ездить до часу ночи»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, День Победы, транспорт, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».
Гости Екатеринбурга
Владимир Якуба — тренер в формате реалити.
Владимир Якуба - тренер в формате реалити.
От Светланы Зенковой
Гости Екатеринбурга
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
От Светланы Зенковой
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Симановский снова сделал подарок школе Бориса Рыжего.