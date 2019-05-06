В День Победы екатеринбургский транспорт будет ездить до часу ночи
14:56, 06 Май 2019
Работу продлят муниципальным автобусам, троллейбусам и трамваям, присоединятся ли к этому графику частники — неизвестно.
Ради празднования Дня Победы в Екатеринбурге не только ограничат въезд любого транспорта в центре города и на окраинах, но и продлят движение трамваев, троллейбусов и автобусов и метро — до 1:00. Это нужно для того, чтобы горожане смогли посмотреть салют и без проблем уехать домой.
Накопление транспорта будет происходить на привычных точках. Где будут накапливаться трамваи и троллейбусы, а также по каким маршрутам, смотрите здесь. Расписания и остановки автобусов можно узнать тут.
Неизвестно, будет ли ездить коммерческий транспорт. Традиционно частные перевозчики поддерживают муниципальных коллег.
Приготовьтесь к тому, что 9 мая в Екатеринбурге (как и каждый год) будут масштабные перекрытия. Вот карта с обозначением времени:
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Карта: ЕТВ
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