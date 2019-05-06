В День Победы екатеринбургский транспорт будет ездить до часу ночи

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, а также по каким маршрутам , смотрите Накопление транспорта будет происходить на привычных точках. Где будут накапливаться трамваи и троллейбусыа также по каким маршрутамсмотрите здесь . Расписания и остановки автобусов можно узнать тут





Неизвестно , будет ли ездить коммерческий транспорт. Традиционно частные перевозчики поддерживают муниципальных коллег.





Приготовьтесь к тому , что 9 мая в Екатеринбурге ( как и каждый год) будут масштабные перекрытия. Вот карта с обозначением времени:

Ради празднования Дня Победы в Екатеринбурге не только ограничат въезд любого транспорта в центре города и на окраинахно и продлят движение трамваевтроллейбусов и автобусов и метро — до 1:00. Это нужно для тогочтобы горожане смогли посмотреть салют и без проблем уехать домой.