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Сквер на площади Обороны в Екатеринбурге отремонтируют за 30 миллионов

10:51, 06 Май 2019
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Площадь Обороны в Екатеринбурге
Фото: ЕТВ
Архитектурная студия РОК показала, как будет выглядеть новый парк.

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который благоустроит сквер на площадь Обороны за 30,5 миллиона рублей. Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок. Там же есть проект архитектурной студии РОК, по которому должны отремонтировать сквер. Основой концепции парка стал образ плавящегося металла, который кует кузнец. Вещество обретает четкость и прочность лишь при умелом обращении с ним, пишут в проектной документации.

Монолитность стальной победы сочетается в концепции с размеренностью жизни екатеринбуржцев. Плавные линии пешеходных дорожек позволят комфортно перемещаться в пространстве, поэтому горожанам не придется срезать углы по газонам. Строгость фонарей, скамеек и арт-объектов будет поддерживать образ Седого Урала.

Сквер поделят на несколько зон: входную, зону публичных собраний, транзитную, зону отдыха и место для тихого отдыха, горки, детские площадки, интерактивные арт-объекты. Также здесь будет Wi-Fi. Зимой в сквере обещают установить ледяные скульптуры и крепость. Кроме того, в парке на площади Обороны разместят временную сцену и обустроят место для ярмарки. Ремонт объекта должны завершить до 30 октября 2019 года. Как будет выглядеть сквер в будущем, смотрите ниже.

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Ранее в январе 2019 года проходили общественные обсуждения проекта, после которого его практически не изменили. В декабре прошлого года мэрия объявляла аукцион, согласно которому парк должны были привести в порядок за 387 тысяч рублей.

Фото в тексте: проектная документация

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, мэрия, госзакупки, Ремонт, парк, сквер, площадь Обороны, Екатеринбург
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