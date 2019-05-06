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Сергей Безруков станет ведущим концерта Дня Победы в Екатеринбурге

11:22, 06 Май 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
На воде Исети планируют поставить «Лебединое озеро».

Ведущими концерта в честь Дня Победы на Плотинке станут актеры Сергей Безруков и Екатерина Климова. На сцене выступит оперный певец Алексей Тихомиров, а солистка Ural Opera Ballet Елена Кабанова исполнит фрагмент из балета «Лебединого озера» на воде Исети, сообщили в пресс-службе фонда святой Екатерины. В концерте «Знамя Победы» также будут задествованы Архимандрит Гермоген и Светлана Комаричева.

В Екатеринбурге также пройдет традиционный парад военной техники. Генеральнная репетиция состоится завтра, 7 мая. Центральные улицы города будут перекрыты с 19:00. Танки стартуют с улицы Окраинной, далее по Патриса Лумумбы и Московской и до проспекта Ленина. Далее репетиции продолжатся по обычному маршруту: по главному проспекту от Карла Либкнехта до Репина, а также на участке 8 Марта. На празднование Дня Победы в Екатеринбурге в этом году потратят 19,5 миллиона рублей.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, балет, концерт, День Победы, 9 мая, Екатеринбург, Сергей Безруков
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