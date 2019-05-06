Май, жара: Екатеринбург проживет неделю в тепле

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Понедельник , 6 мая , начнется с небольшого дождя и +14 градусов по Цельсию , но уже к обеду станет гораздо теплее — до +23 градусов. Выглянет солнце , ветер будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью 2,8 метра в секунду. Утром во вторник , 7 мая , будет уже жарко — до +24 градусов , а после полудня температура воздуха и вовсе подскочит до +28. Синоптики прогнозируют серьезный ветер , 4,8 метра в секунду. Так что жара в мегаполисе будет переноситься чуть лучше. Хотя , конечно , пыли будет…





В предпраздничную среду , 8 мая , ожидается небольшой дождь в течение всего дня , зато градусники будут показывать +23 градуса. В День Победы , 9 мая , дождь прекратится , выглянет солнце , температура зафиксируется в районе комфортных +22 градусов. 10 мая , в пятницу , ничего существенно не изменится , разве что солнца будет еще больше.

Приготовьтесь к томучто в ближайшую неделю будет жарко — причем не только на улицено и дома. Отопительный сезонпо плану мэриизакончится только 15 мая… Надеемсяэто не помешает вам радоваться внезапно наступившему лету.