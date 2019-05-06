Май, жара: Екатеринбург проживет неделю в тепле
07:59, 06 Май 2019
Со вторника ожидаются летние температуры.
Приготовьтесь к тому, что в ближайшую неделю будет жарко — причем не только на улице, но и дома. Отопительный сезон, по плану мэрии, закончится только 15 мая… Надеемся, это не помешает вам радоваться внезапно наступившему лету.
Понедельник, 6 мая, начнется с небольшого дождя и +14 градусов по Цельсию, но уже к обеду станет гораздо теплее — до +23 градусов. Выглянет солнце, ветер будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью 2,8 метра в секунду. Утром во вторник, 7 мая, будет уже жарко — до +24 градусов, а после полудня температура воздуха и вовсе подскочит до +28. Синоптики прогнозируют серьезный ветер, 4,8 метра в секунду. Так что жара в мегаполисе будет переноситься чуть лучше. Хотя, конечно, пыли будет…
В предпраздничную среду, 8 мая, ожидается небольшой дождь в течение всего дня, зато градусники будут показывать +23 градуса. В День Победы, 9 мая, дождь прекратится, выглянет солнце, температура зафиксируется в районе комфортных +22 градусов. 10 мая, в пятницу, ничего существенно не изменится, разве что солнца будет еще больше.
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