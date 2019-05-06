Екатеринбургские энергетики составили график летних опрессовок

Екатеринбургские энергетики утвердили график летних опрессовок. Первый этап продлится с 26 по 30 мая. В это время температура горячей воды понизится до 40 гразусов. При обнаружении повеждений энергетики развернут ремонтные работы. Второй этап опрессовок продлится с 30 июня по 4 июля , последняя подготовка к отопительному сезону намечена с 11 до 15 августа , сообщили в пресс-службе регионального « Энергосбыт Т-Плюс». По такому же графику будут проверять трубы в Верхней Пышме и Березовском.



