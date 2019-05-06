Екатеринбургские энергетики составили график летних опрессовок
16:51, 06 Май 2019
Отопление начнут отключать уже 7 мая.
Екатеринбургские энергетики утвердили график летних опрессовок. Первый этап продлится с 26 по 30 мая. В это время температура горячей воды понизится до 40 гразусов. При обнаружении повеждений энергетики развернут ремонтные работы. Второй этап опрессовок продлится с 30 июня по 4 июля, последняя подготовка к отопительному сезону намечена с 11 до 15 августа, сообщили в пресс-службе регионального «Энергосбыт Т-Плюс». По такому же графику будут проверять трубы в Верхней Пышме и Березовском.
Отопительный сезон официально заканчивается уже завтра, 7 мая. Трубы в жилых домах остынут за пару дней. В последнюю очередь тепло отключат в садиках, больницах, школах и домах ветеранов.
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