В Екатеринбурге из-за репетиции парада 3 мая вновь перекроют улицы

Репетиция парада Победы состоится в Екатеринбурге в пятницу, 3 мая. В связи с этим центр города вновь перекроют в ночь с пятницы на субботу. Если быть точнее, то с 20:00 3 мая до 04:00 4 мая. Также водителей предупреждают, что 3 мая с 19:00 будут перекрывать другие участки на время прохождения техники к месту репетиций. Их мы тоже обозначили на карте. Красный цвет — репетиции, синий — участки, по которым техника поедет на места.