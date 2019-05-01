В Екатеринбурге из-за репетиции парада 3 мая вновь перекроют улицы
15:53, 01 Май 2019
Подробный маршрут ЕТВ обозначил на карте.
Репетиция парада Победы состоится в Екатеринбурге в пятницу, 3 мая. В связи с этим центр города вновь перекроют в ночь с пятницы на субботу. Если быть точнее, то с 20:00 3 мая до 04:00 4 мая. Также водителей предупреждают, что 3 мая с 19:00 будут перекрывать другие участки на время прохождения техники к месту репетиций. Их мы тоже обозначили на карте. Красный цвет — репетиции, синий — участки, по которым техника поедет на места.
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Напомним, генеральная репетиция парада пройдет 7 мая. В День Победы, как сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга, по площади 1905 года прошагают 2129 человек. В механизированную колонну войдет 91 машина.
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