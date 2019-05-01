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В Екатеринбурге автобусы №57 и 57А начали дублировать 024 маршрут

12:55, 01 Май 2019
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Фото: ЕТВ
Ранее мэрия обещала, что новая схема движения будет действовать с 1 мая.

Автобусы № 57 и 57А изменили схему движения. Ранее мэрия Екатеринбурга заявляла, что они будут дублировать отмененный 024 маршрут. Так, 57 автобус теперь пойдет по Бебеля, Технической, Расточной, Билимбаевской, Ангарской, Технической, Леваневского в обоих направлениях. Автобус № 57А от площади 1905 года отправится по улицам 8 Марта, Бориса Ельцина, Челюскинцев, Стрелочников, Готвальда, Опалихинской, Технической, Расточной, Билимбаевской, Ангарской, Технической, Леваневского до ДМБ № 9. Маршрутку № 012 вновь отправят на Елизавет. До этого она ходила на Сортировку.

Кроме того, в уральской столице отменили маршруты № 13 и № 13А. Пассажиры, которые пользовались 13 направлением, смогут пересесть на автобус № 57А, а горожане, которые ездят на 13А, — на 082. Остановку 082 маршрута перенесли с «Монтажников» на «Уралтехгаз». Также теперь автобус № 15 будет ходить по улице Черепанова туда и обратно.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Транспортная реформа, автобусы, транспортная реформа, маршрутка 024, 024, Екатеринбург
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