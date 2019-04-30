В Екатеринбурге за 13,7 миллиона благоустроят сквер на Химмаше

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который благоустроит сквер на Грибоедова в Чкаловском районе города, в центре Химмаша. Аукцион уже появился на сайте госзакупок. Заказчик хочет, чтобы победитель аукциона повалил деревья, разобрал асфальтовое покрытие пешеходных дорожек, бортовые камни, демонтировал забетонированные скамейки, вывез непригодную землю, сделал насыпь для дорожек, а также цветной асфальт на них. Кроме того, подрядчику придется установить дорожные знаки в сквере, посадить новые деревья и кустарники, установить скамейки, урны и вазоны. За работу администрация готова заплатить 13,7 миллиона рублей.

Выкорчевывать будут тополя, которые растут вдоль границы сквера на Грибоедова. Вместо них в сквере посадят клен Гинала, разноцветные кустарники и яблони Недзвецкого — они представят собой три разных аллеи. Вместе с тем, рабочие высадят сирень. Благоустройство должны закончить до 15 августа 2019 года.

Напомним, сейчас развернулась борьба за Зеленую рощу, конкурс на ремонт которой тоже есть на госзакупках. Урбанист Владимир Злоказов выступает за то, чтобы пересмотреть проект архитектурного бюро «АрХиТек», которое также реконструирует территорию за Оперным театром. Общественнику не нравится, что в планах мэрии — вырубка сосен, непродуманные детские площадки, идеальные прямые дорожки и другое. Мэр Александр Высокинский провел рейд по парку и задумался о том, чтобы еще раз проверить информацию: нужно ли, допустим, вырубать 230 деревьев, все ли они аварийные? О войне за Зеленую рощу ЕТВ подробно рассказывал здесь.