На майских праздниках в Екатеринбурге закроют проезд на Московской
14:54, 30 Апрель 2019
Рабочие должны отремонтировать проезжую часть.
В Екатеринбурге закроют два проезда под путепроводом на Московской. Водители не смогут проехать на участке между Фурманова и Большакова и на отрезке от Посадской до Фурманова. Рабочие будут ремонтировать там проезжую часть, сообщили в пресс-службе мэрии. Ремонт также затронет первый съезд со стороны Пальмиро Тольятти на Посадскую. Участки будут закрыты всего на сутки: с 6:00 4 мая до 5:00 5 мая. Перекрытия смотрите на карте:
«Меня называли сиротой, а я дрался, защищая семью»
Как из бабушкиного внука вырос борец за нравственность и безопасность детей.
В Екатеринбурге также до середины июня ограничили проезд транспорта между улицами Юмашева и Хомякова в направлении Крылова. Специалисты «Водоканала» должны подключить новый дом к водопроводу и канализации.
Новое и интересное
Мост в ад. Окрестности Челюскинцев стали труднопроходимы
Город
Тест-драйв пешеходных переходов через закрытый путепровод и неспешные покатушки по прилегающим улицам в материале ЕТВ.
Владимир Якуба — тренер в формате реалити.
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
В Екатеринбурге из-за непогоды цены на такси взлетели на 250%
Город
Приезда машины можно ждать больше двух часов.