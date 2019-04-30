На майских праздниках в Екатеринбурге закроют проезд на Московской

В Екатеринбурге закроют два проезда под путепроводом на Московской. Водители не смогут проехать на участке между Фурманова и Большакова и на отрезке от Посадской до Фурманова. Рабочие будут ремонтировать там проезжую часть, сообщили в пресс-службе мэрии. Ремонт также затронет первый съезд со стороны Пальмиро Тольятти на Посадскую. Участки будут закрыты всего на сутки: с 6:00 4 мая до 5:00 5 мая. Перекрытия смотрите на карте: