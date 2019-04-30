ЕМУП «Водоконал» начал экспериментировать с автоматикой

Диспетчерской ЕМУП «Водоканал» исполняется 35 лет. В апреле 1984 года появилась система водопотребления и распределения воды по городским сетям. Работа диспетчерской службы здесь состоит в том, чтобы собирать информацию о работе системы. Благодаря этой информации удавалось увеличивать или уменьшать подачу воды, снижать аварийность на трубопроводах. Кроме контроля гидравлики диспетчеры «Водоканала» наблюдают за водохранилищами во время паводка, рассказывают контролирующим органам о том, что происходит на объектах.

Круглосуточно на посту работают два сменных инженера. Рядом с ними в общие рабочие часы есть технолог. Оборудование диспетчерской регулярно меняют. Сейчас специалисты экспериментируют с автоматизированием гидравлики: будут строить камеры с расходомерами и регуляторами расхода, которые не приходится контролировать вручную.

В прошлом году приняли решение снизить среднесуточное давление на трубопроводах. Слаженная работа позволила уменьшить аварийность на сетях на 20% (сравнили первые кварталы 2018 и 2019 годов). Удерживают давление с помощью регулировок: в 2013 году их было 359, в 2018 — 970.