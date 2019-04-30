Екатеринбургское метро оштрафовали на 200 тысяч за муляжи взрывчатки

Екатеринбургский метрополитен оштрафовали на 200 тысяч рублей за то, что сотрудники подземки пропустили муляжи взрывчатки. Работники ФСБ проверяли, насколько эффективно противодействуют терроризму в метро. Из материалов дела, опубликованных на сайте Верх-Исетского районного суда, следует, что проверяющий смог пронести «тест предмет» на станцию «Геологическая», «Площадь 1905 года», «Проспект Космонавтов», «Динамо».

Поскольку метро Екатеринбурга не обеспечило надежную защиту пассажиров от минирования, МУП оштрафовали на 200 тысяч рублей. Ответчик не согласился с решением первой инстанции и обжаловал его, но постановление оставили без изменения, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, к 300-летию Екатеринбурга мэрия города хочет построить 12 станций второй ветки от «Металлургической» до «Каменных палаток». Существующую ветку хотят продлить на две станции на юг и на две на север. На воплощение в жизнь грандиозных планов потратят 76,3 миллиарда рублей. ЕТВ разбирался, реально ли такими темпами воплотить в жизнь планы нашей администрации. Подробности здесь.