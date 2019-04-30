Энергетики вернули 30 миллионов, которые задолжали свердловчане

С начала 2019 года с жителей Свердловской области списали 30 миллионов рублей долгов за электричество и отопление. Большую часть денег удалось вернуть благодаря упрощенной системе судопроизводства, которая теперь не требует присутствия обоих сторон. То есть ресурсная компания выдает исполнительные документы, которые отправляются в банк или к работодателю должника. Деньги списываются с банковской карты. В прошлом году за четыре месяца удалось взыскать только 23 миллиона рублей долгов, сообщили в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс».

Сейчас долг свердловчан за тепло и электричество составляет 1,1 миллиарда рублей. Жителей просят своевременно оплачивать счета, иначе к сумме добавится госпошлина и судебные издержки. Энергетики уже отключили свет в 50 квартирах Верхней Пышмы, жители которой не оплачивали долги более двух месяцев.