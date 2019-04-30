Главная «ЕТВ»НовостиГород

Энергетики вернули 30 миллионов, которые задолжали свердловчане

11:50, 30 Апрель 2019
lg.jpg
Фото: ЕТВ
Уральцы все еще не оплатили больше миллиарда рублей за свет и электричество.

С начала 2019 года с жителей Свердловской области списали 30 миллионов рублей долгов за электричество и отопление. Большую часть денег удалось вернуть благодаря упрощенной системе судопроизводства, которая теперь не требует присутствия обоих сторон. То есть ресурсная компания выдает исполнительные документы, которые отправляются в банк или к работодателю должника. Деньги списываются с банковской карты. В прошлом году за четыре месяца удалось взыскать только 23 миллиона рублей долгов, сообщили в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс».

Сейчас долг свердловчан за тепло и электричество составляет 1,1 миллиарда рублей. Жителей просят своевременно оплачивать счета, иначе к сумме добавится госпошлина и судебные издержки. Энергетики уже отключили свет в 50 квартирах Верхней Пышмы, жители которой не оплачивали долги более двух месяцев.

«Меня называли сиротой, а я дрался, защищая семью»
Как из бабушкиного внука вырос борец за нравственность и безопасность детей.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Энергетики вернули 30 миллионов, которые задолжали свердловчане»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , долги, Энергосбыт Плюс
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Отлить в граните
Лаборатроллия
Отлить в граните
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.
Гости Екатеринбурга
Алекс Дубас. Выносимая легкость бытия!
Алекс Дубас. Выносимая легкость бытия!
От Светланы Зенковой
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
30 апреля в 19:30
С Светлана Боринская