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Эксперты Шарташа получили приглашение на первое заседание 

13:50, 30 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Совет по развитию парка ждал этого два месяца. 
Экспертный совет по развитию Шарташского лесопарка соберется на первое заседание 6 мая. О получении приглашения в группе «За наш Шарташ» в Facebook сообщил участник предстоящего обсуждения Александр Умников. Эксперты должны составить план работы на 2019 год.

Экспертный совет при Шарташском лесном парке сформировали еще в феврале 2019 года. В него вошли лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, архитектор Ашот Карапетян, руководитель «Каравеллы» Лариса Крапивина, предприниматель Юрий Окунев, депутат Тимофей Жуков и другие. С этого момента эксперты потеряли связь с официальным руководством парка. Устав ждать приглашения, они собрали свое альтернативное заседание.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Шарташский лес, Эксперт, Шарташ, Шарташский лесопарк, Екатеринбург, Артур Зиганшин
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