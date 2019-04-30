Центр Екатеринбурга перекроют ради первомайской демонстрации

Центральные улицы Екатеринбурга традиционно перекроют на время первомайской демонстрации. Праздничные колонны пройдут по проспекту Ленина от Карла Либкнехта до Хохрякова. Также будет закрыт проезд по 8 Марта от Малышева до Челюскинцей и на примыкающих улицах Толмачева и Пушкина. Перекрытия будут действовать с 6:00 до 15:30. Колонну участников начнут формировать в 9:00, через полчаса начнется шествие на площадь 1905 года.

ЕТВ отметил все перекрытия на карте: