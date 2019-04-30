Центр Екатеринбурга перекроют ради первомайской демонстрации
11:08, 30 Апрель 2019
Парковка на площади 1905 года будет запрещена с полуночи.
Центральные улицы Екатеринбурга традиционно перекроют на время первомайской демонстрации. Праздничные колонны пройдут по проспекту Ленина от Карла Либкнехта до Хохрякова. Также будет закрыт проезд по 8 Марта от Малышева до Челюскинцей и на примыкающих улицах Толмачева и Пушкина. Перекрытия будут действовать с 6:00 до 15:30. Колонну участников начнут формировать в 9:00, через полчаса начнется шествие на площадь 1905 года.
ЕТВ отметил все перекрытия на карте:
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Стоянка на площади 1905 года и улице Антона Валека будет запрещена с полуночи и до снятия всех ограничений, говорится в постановлении администрации Екатеринбурга.
В первомайской демонстрации традиционно примут участия первые лица города и области. В прошлом году в колонне прошли 26 тысяч человек. Подробности смотрите в репортаже ЕТВ. В Екатеринбурге 1 мая также пройдет монстрация, которую организовывает журналист ЕТВ Семен Чирков. Власти отодвинули абсурдистское шествие на Вторчермет. Старт колонны — в 14:00. Шествие начнется у дома № 5 по улице Сухоложской рядом с перекрестком улиц Ферганская и Титова.
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