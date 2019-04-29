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В Екатеринбурге потеплеет только во время майских праздников

08:15, 29 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Весеннюю погоду можно не ждать до середины недели.
Уральская погода снова неприятно удивила жителей Екатеринбурга (как обычно в конце апреля). На выходных город засыпало снегом, похолодало…как будто и не было этих теплых весенних дней. Последние апрельские дни погода сохранится такой же, а вот к середине первых майских праздников резко потеплеет.

Обо всем по порядку. Сегодня, 29 апреля, в Екатеринбурге будет холодно и снежно — температура воздуха не поднимется выше -3 градусов, ветер будет дуть в северном направлении со скоростью четыре метра в секунду. Чуть теплее станет во вторник, 30 апреля. Днем столбики термометров поднимутся до +1 градуса. Не ахти какое потепление, но уже кое-что.

Первомайская демонстрация в центре и Монстрация на Вторчермете пройдут в прохладе — к обеду воздух прогреется только до +4 градусов. Западный ветер до 4,4 метра в секунду не добавит комфорта. Зато 2 мая все изменится! И днем сразу станет аж +13, выглянет долгожданное солнце, и даже ветер успокоится.

В пятницу, 3 мая, синоптики обещают небольшой дождь, но на весь день. Температура воздуха поднимется до +11…+13 градусов. Медленно, очень медленно, но теплеет в Екатеринбурге. К лету, наверное, снимем и пальто, и пуховики. Осталось всего-ничего — месяц!
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, холод, погода, Екатеринбург
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