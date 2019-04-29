В Екатеринбурге потеплеет только во время майских праздников

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Обо всем по порядку. Сегодня , 29 апреля , в Екатеринбурге будет холодно и снежно — температура воздуха не поднимется выше -3 градусов , ветер будет дуть в северном направлении со скоростью четыре метра в секунду. Чуть теплее станет во вторник , 30 апреля. Днем столбики термометров поднимутся до +1 градуса. Не ахти какое потепление , но уже кое-что.





Первомайская демонстрация в центре и Монстрация на Вторчермете пройдут в прохладе — к обеду воздух прогреется только до +4 градусов. Западный ветер до 4,4 метра в секунду не добавит комфорта. Зато 2 мая все изменится! И днем сразу станет аж +13 , выглянет долгожданное солнце , и даже ветер успокоится.





В пятницу , 3 мая , синоптики обещают небольшой дождь , но на весь день. Температура воздуха поднимется до +11…+13 градусов. Медленно , очень медленно , но теплеет в Екатеринбурге. К лету , наверное , снимем и пальто , и пуховики. Осталось всего-ничего — месяц!

Уральская погода снова неприятно удивила жителей Екатеринбургакак обычно в конце апреля). На выходных город засыпало снегомпохолодало…как будто и не было этих теплых весенних дней. Последние апрельские дни погода сохранится такой жеа вот к середине первых майских праздников резко потеплеет.