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Улицу на Эльмаше перекроют на все лето ради ремонта трубы

13:14, 29 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Коммунальщики будут работать в три этапа.

В Екатеринбурге на все лето закроют участок улицы Красных Командиров. Специалисты ЕТК займутся ремонтом теплотрассы. Проезд будут закрывать в три этапа: с 1 мая до 1 июня участок от дома № 72 до въезда на парковку дома № 29. Второй этап продлится с 25 мая до 10 августа. В это время коммунальщики будут работать в районе дома № 29 до улицы Шефской, сообщили в пресс-службе мэрии. В июне также перекроют участок до Шефской до дома № 76. Ремонт закончат 10 августа. Транспорт направят по Войкова, Шефской, Энтузиастов и Старых Большевиков.

ЕТВ отметил все этапы ремонтных работ на карте:

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В Екатеринбурге также закроют проезд по улице Радищева от Московской до Шейкмана. Компания «Атомстройкомплекс» будет прокладывать водопровод. Работы продолжатся со 2 по 20 мая. Транпсорт направят по Шейнкмана и Куйбышева. Водителей просят обращать внимание на знаки.

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, ЕТК, транспорт, Перекрышка, перекрытие улиц, Екатеринбург
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