Улицу на Эльмаше перекроют на все лето ради ремонта трубы

В Екатеринбурге на все лето закроют участок улицы Красных Командиров. Специалисты ЕТК займутся ремонтом теплотрассы. Проезд будут закрывать в три этапа: с 1 мая до 1 июня участок от дома № 72 до въезда на парковку дома № 29. Второй этап продлится с 25 мая до 10 августа. В это время коммунальщики будут работать в районе дома № 29 до улицы Шефской, сообщили в пресс-службе мэрии. В июне также перекроют участок до Шефской до дома № 76. Ремонт закончат 10 августа. Транспорт направят по Войкова, Шефской, Энтузиастов и Старых Большевиков.

ЕТВ отметил все этапы ремонтных работ на карте: