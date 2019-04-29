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Мэрия призвала екатеринбуржцев пересесть на общественный транспорт

12:34, 29 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Снегоуборочная техника не может прочистить дороги из-за припаркованных автомобилей. 

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поручил руководителям районных администраций расчистить остановки, подходы к больницам, школам и детсадам. За день в городе выпала месячная норма осадков. Акцент также должны сделать на обледеневших тротуарах, сообщили в прес-службе мэрии. Уборку начали позже обычного, потому что всю технику успели перевести на летний режим работу. На возвращение в зиму одного автомобиля уходит час.

В уборке задействовали тракторы, самосвалы и погрузчики. Большинство машин расчищают проспект Ленина, который нужно подготовить к майским демонстрациям и военному параду. Все мойки пришлось отключить, чтобы они не успели обледенеть. Ночью на улицах города работали 173 машины и 105 рабочих. На дорогах оказались 213 тонн противогололедного материала. Мэрия просит водителей на время отказаться от использования личного транспорта и пересесть на автобусы и троллейбусы. Это должно помочь быстрее прочистить улицы.

«Припаркованные у обочин машины сильно осложняют работу дорожной техники и вместо того, чтобы перейти на другую улицу, рабочие вынуждены вновь и вновь возвращаться на те места, которые остались неубранными», — сообщили в пресс-службе мэрии.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Екатеринбург, мэрия, погода, снег, транспорт, общественный транспорт
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