Мэрия призвала екатеринбуржцев пересесть на общественный транспорт

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поручил руководителям районных администраций расчистить остановки, подходы к больницам, школам и детсадам. За день в городе выпала месячная норма осадков. Акцент также должны сделать на обледеневших тротуарах, сообщили в прес-службе мэрии. Уборку начали позже обычного, потому что всю технику успели перевести на летний режим работу. На возвращение в зиму одного автомобиля уходит час.

В уборке задействовали тракторы, самосвалы и погрузчики. Большинство машин расчищают проспект Ленина, который нужно подготовить к майским демонстрациям и военному параду. Все мойки пришлось отключить, чтобы они не успели обледенеть. Ночью на улицах города работали 173 машины и 105 рабочих. На дорогах оказались 213 тонн противогололедного материала. Мэрия просит водителей на время отказаться от использования личного транспорта и пересесть на автобусы и троллейбусы. Это должно помочь быстрее прочистить улицы.

«Припаркованные у обочин машины сильно осложняют работу дорожной техники и вместо того, чтобы перейти на другую улицу, рабочие вынуждены вновь и вновь возвращаться на те места, которые остались неубранными», — сообщили в пресс-службе мэрии.