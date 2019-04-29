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Мэрия Екатеринбурга из-за погоды перенесла субботник еще на неделю

09:18, 29 Апрель 2019
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Фото: Анатолий Кузнецов / Facebook
Убрать город решили 7 мая.

Новая дата общегородского субботника появилась в календаре из-за снегопада. «Погода вносит коррективы — общегородской субботник переносится на 7 мая», сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Ранее уборка города была запланирована на 27 апреля. Затем перенесена на 30-е. «Мы решили, что суббота должна быть свободной, чтобы люди могли отметить этот праздник. Перед первым маем уберемся и пойдем отдыхать», — объяснил мэр Александр Высокинский. Но снегопад, который обрушился на Екатеринбург в воскресенье, заставил мэрию вновь сменить планы. И пока службы благоустройства не торопятся ликвидировать последствия стихии.

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Неубранный центр Екатеринбурга утром 29 апреля 2019 года

Фото: ЕТВ

В отложенном субботнике Высокинский анонсировал применение моек высокого давления, которые позволят убрать с заборов старую краску и смыть со стен все объявления. Чиновники городской администрации традиционно выйдут с метлами и граблями в дендропарк у цирка.

Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Город, уборка снега, погода, Екатеринбург, Субботник, снегопад, Александр Высокинский
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