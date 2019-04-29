Мэрия Екатеринбурга из-за погоды перенесла субботник еще на неделю

Новая дата общегородского субботника появилась в календаре из-за снегопада. «Погода вносит коррективы — общегородской субботник переносится на 7 мая», сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Ранее уборка города была запланирована на 27 апреля. Затем перенесена на 30-е. «Мы решили, что суббота должна быть свободной, чтобы люди могли отметить этот праздник. Перед первым маем уберемся и пойдем отдыхать», — объяснил мэр Александр Высокинский. Но снегопад, который обрушился на Екатеринбург в воскресенье, заставил мэрию вновь сменить планы. И пока службы благоустройства не торопятся ликвидировать последствия стихии.