Мэрия Екатеринбурга из-за погоды перенесла субботник еще на неделю
Новая дата общегородского субботника появилась в календаре из-за снегопада. «Погода вносит коррективы — общегородской субботник переносится на 7 мая», сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Ранее уборка города была запланирована на 27 апреля. Затем перенесена на 30-е. «Мы решили, что суббота должна быть свободной, чтобы люди могли отметить этот праздник. Перед первым маем уберемся и пойдем отдыхать», — объяснил мэр Александр Высокинский. Но снегопад, который обрушился на Екатеринбург в воскресенье, заставил мэрию вновь сменить планы. И пока службы благоустройства не торопятся ликвидировать последствия стихии.
Фото: ЕТВ
В отложенном субботнике Высокинский анонсировал применение моек высокого давления, которые позволят убрать с заборов старую краску и смыть со стен все объявления. Чиновники городской администрации традиционно выйдут с метлами и граблями в дендропарк у цирка.