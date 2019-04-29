Екатеринбуржцы публикуют итоги апрельского снежного апокалипсиса





Первые снежинки полетели над Екатеринбургом около 14:00. Затем все сильнее и сильнее. К 17:00 город стал белым. « Екатеринбург засыпало снегом. Кто-то наверху перепутал Пасху с Покровом», — предположил политолог Сергей Мошкин.

Пасхальный благодатный огонь сошел в Екатеринбург вместе со снегопадом. Утром 28 апреля еще выглядывало солнце. Но синоптики за три дня предупреждали — в воскресенье выпадет месячная норма снега.