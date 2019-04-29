Екатеринбуржцы публикуют итоги апрельского снежного апокалипсиса
09:00, 29 Апрель 2019
В социальных сетях появились сотни фотографий небывалого снегопада 28 апреля 2019 года.
Пасхальный благодатный огонь сошел в Екатеринбург вместе со снегопадом. Утром 28 апреля еще выглядывало солнце. Но синоптики за три дня предупреждали — в воскресенье выпадет месячная норма снега.
Первые снежинки полетели над Екатеринбургом около 14:00. Затем все сильнее и сильнее. К 17:00 город стал белым. «Екатеринбург засыпало снегом. Кто-то наверху перепутал Пасху с Покровом», — предположил политолог Сергей Мошкин.
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Горожане отнеслись к погодным катаклизмом с юмором. «Лучшая шутка про нашу весну — вот что бывает, когда январские выходные переносятся на май», — иронизировали они в соцсетях. И публиковали фотографии чистого и белоснежного города. Без жижи и пыли.
Таким увидел Екатеринбург 28 апреля фотограф Глеб Клементьев:
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