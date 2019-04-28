Синоптики продлили штормовое предупреждение в Свердловской области
21:00, 28 Апрель 2019
ГИБДД закрыла Серовское направление для пассажирских автобусов.
Штормовое предупреждение в Свердловской области продолжит действовать и 29 апреля — в регионе ожидаются сильный снегопад, гололедица и ветер до 25 метров в секунду. МЧС уже разослало жителям Екатеринбурга смс с предупреждением о непогоде.
Сегодняшней ночью, с 28 на 29 апреля, ожидается сильное похолодание. Виной всему — снежный циклон, который движется со стороны Перми в сторону Тюмени.
Фото: ЕТВ
Свердловская ГИБДД из-за непогоды ограничила перевозки детей — до тех пор, пока снегопад не утихнет. Кроме того, закрыты междугородние перевозки в направлении Серова (в Екатеринбурге — по Серовскому тракту), сообщили ЕТВ в отделении пропаганды ГИБДД региона. Они также возобновятся только после того, как утихнет непогода.
«Уралуправтодор» предупреждает водителей о сильных снегопадах и просит быть внимательнее на загородных трассах. Если с вами что-то случилось на дороге, вы всегда можете позвонить в диспетчерскую службу «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.
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