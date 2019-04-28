Синоптики продлили штормовое предупреждение в Свердловской области

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Сегодняшней ночью , с 28 на 29 апреля , ожидается сильное похолодание. Виной всему — снежный циклон , который движется со стороны Перми в сторону Тюмени.

Штормовое предупреждение в Свердловской области продолжит действовать и 29 апреля — в регионе ожидаются сильный снегопадгололедица и ветер до 25 метров в секунду. МЧС уже разослало жителям Екатеринбурга смс с предупреждением о непогоде.