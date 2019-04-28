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«Хватило мужества»: 20 тысяч екатеринбуржцев прошли крестным ходом

20:08, 28 Апрель 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Верующие преодолели снежную стену и добрались до гигантского пасхального кулича.
В Екатеринбурге прошел традиционный крестный ход в честь праздника Пасхи. Немотря на сильный снегопад и температуру воздуха в ноль градусов, в нем приняли участие 20 тысяч человек. Такие данные передает екатеринбургская епархия. Третий год подряд колонну верующих возглавляли скауты из Палестины. Они сыграли праздничную музыку на волынках и барабанах. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл предположил, что погода разыгралась как раз из-за них:

«Они приезжают тратий год, и третий год у нас холодно. В прошлом году они впервые увидели снег. Для них это экзотика, как для нас пальмы, невозможно было оторвать. Может из-за них господь дает нам такую белую радость».
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В этом году колонна верующих прошла по новому маршруту: от Свято-Троицкого собора, до сквера на октябрьской площади, где должны построить храм святой Екатерины. Площадку под будущий храм освятил митрополит Кирилл. В предыдущие годы крестный ход заканчивался у Храма-на-крови. В колонне верующих прошли губернатор Евгений Куйвашев, полпред Николай Цуканов и бизнесмены Андрей Козицин, Андрей Симановский. Позже к ним присоединились бард Александр Новиков и мэр Александр Высокинский.
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Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Христос воскрес! Тысячи верующих сегодня прошли крестным ходом по Екатеринбургу и собрались на месте строительства храма святой Екатерины. Несмотря на снег и метель (вот так бывает на Урале!), настроение у всех праздничное и радостное. Люди счастливы приходу благой вести. Состоялся праздничный концерт. А еще стараниями Фонда святой Екатерины празднующих в Екатеринбурге сегодня угощали самым большим в мире куличом — больше 3,5 тонн! С праздником! Христос воскрес!

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

В завершении торжественных мероприятий все участники богослужения отправились к трехтонному куличу, который испекли к празднику. Разрезать его пришлось 15 обученным людям. Однако очередь из желающих отведать угощение была слишком большой, поэтому к ним присоединились помощникки из толпы. Ограждение вокруг кулича устояло. Вершину «Царь-кулича» украшала копия будущего собора с его окружением — зданием правительства, заксобрания и драмтеатра. Несмотря на опасения людей, все оказалось съедобным.
Митрополит Кирилл считает, что огромное пасхальное угощение стало хорошим подарком для верующих, которые постились 49 дней. А вот пройти весь путь при такой погоде смогли только те «кому хватило мужества».

«Радость же не в погоде, а в состоянии души. А у людей сегодня Пасха, а значит очень мирно и тепло на сердце».
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Палестина, скауты, Крестный ход, праздник, пасха, Екатеринбург, Александр Высокинский, Александр Новиков, Андрей Симановский, Андрей Козицын, Николай Цуканов, Евгений Куйвашев
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