«Хватило мужества»: 20 тысяч екатеринбуржцев прошли крестным ходом
20:08, 28 Апрель 2019
Верующие преодолели снежную стену и добрались до гигантского пасхального кулича.
В Екатеринбурге прошел традиционный крестный ход в честь праздника Пасхи. Немотря на сильный снегопад и температуру воздуха в ноль градусов, в нем приняли участие 20 тысяч человек. Такие данные передает екатеринбургская епархия. Третий год подряд колонну верующих возглавляли скауты из Палестины. Они сыграли праздничную музыку на волынках и барабанах. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл предположил, что погода разыгралась как раз из-за них:
«Они приезжают тратий год, и третий год у нас холодно. В прошлом году они впервые увидели снег. Для них это экзотика, как для нас пальмы, невозможно было оторвать. Может из-за них господь дает нам такую белую радость».
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В этом году колонна верующих прошла по новому маршруту: от Свято-Троицкого собора, до сквера на октябрьской площади, где должны построить храм святой Екатерины. Площадку под будущий храм освятил митрополит Кирилл. В предыдущие годы крестный ход заканчивался у Храма-на-крови. В колонне верующих прошли губернатор Евгений Куйвашев, полпред Николай Цуканов и бизнесмены Андрей Козицин, Андрей Симановский. Позже к ним присоединились бард Александр Новиков и мэр Александр Высокинский.
В завершении торжественных мероприятий все участники богослужения отправились к трехтонному куличу, который испекли к празднику. Разрезать его пришлось 15 обученным людям. Однако очередь из желающих отведать угощение была слишком большой, поэтому к ним присоединились помощникки из толпы. Ограждение вокруг кулича устояло. Вершину «Царь-кулича» украшала копия будущего собора с его окружением — зданием правительства, заксобрания и драмтеатра. Несмотря на опасения людей, все оказалось съедобным.
Митрополит Кирилл считает, что огромное пасхальное угощение стало хорошим подарком для верующих, которые постились 49 дней. А вот пройти весь путь при такой погоде смогли только те «кому хватило мужества».
«Радость же не в погоде, а в состоянии души. А у людей сегодня Пасха, а значит очень мирно и тепло на сердце».
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