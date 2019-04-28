«Хватило мужества»: 20 тысяч екатеринбуржцев прошли крестным ходом

В Екатеринбурге прошел традиционный крестный ход в честь праздника Пасхи. Немотря на сильный снегопад и температуру воздуха в ноль градусов , в нем приняли участие 20 тысяч человек. Такие данные передает екатеринбургская епархия. Третий год подряд колонну верующих возглавляли скауты из Палестины. Они сыграли праздничную музыку на волынках и барабанах. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл предположил , что погода разыгралась как раз из-за них:



