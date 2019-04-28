Центр Екатеринбурга перекроют ради Пасхального крестного хода
13:19, 28 Апрель 2019
Верующие пройдут от Свято-Троицкого собора до Октябрьской площади.
По центру Екатеринбурга пройдут верующие — епархия организовала Пасхальный крестный ход. Он стартует от Свято-Троицкого собора, который находится на пересечении улиц Куйбышева и Розы Люксембург. Далее верующие пройдут по Куйбышева до улицы 8 Марта и повернут к Октябрьской площади.
На протяжении всего маршрута будут перекрытия для движения автомобилей и общественного транспорта.
Шествие начнется около 16:00 и ориентировочно завершится в 17:00–17:30. Как сообщили ЕТВ в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, улица Бориса Ельцина будет перекрыта полностью — до Макаровского моста.
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