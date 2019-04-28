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Центр Екатеринбурга перекроют ради Пасхального крестного хода

13:19, 28 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Верующие пройдут от Свято-Троицкого собора до Октябрьской площади.
По центру Екатеринбурга пройдут верующие — епархия организовала Пасхальный крестный ход. Он стартует от Свято-Троицкого собора, который находится на пересечении улиц Куйбышева и Розы Люксембург. Далее верующие пройдут по Куйбышева до улицы 8 Марта и повернут к Октябрьской площади.

На протяжении всего маршрута будут перекрытия для движения автомобилей и общественного транспорта.

Шествие начнется около 16:00 и ориентировочно завершится в 17:00–17:30. Как сообщили ЕТВ в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, улица Бориса Ельцина будет перекрыта полностью — до Макаровского моста.
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Шествие завершится на месте будущего храма святой Екатерины, в сквере у Драмтеатра. Там же верующим раздадут благодатный огонь.

В Свердловской области действует штормовое предупреждение. Екатеринбург засыпало снегом, на улице бушует ветер.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Крестный ход, пасха, храм
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