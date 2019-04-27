В майские праздники в Екатеринбурге закроют движение на Халтурина

Улицу Халтурина и перекресток Техническая-Бебеля в Екатеринбурге закроют с 23 часов 2 мая до 6 часов 5 мая. На участках специалисты МУП «Городской транспорт» будут ремонтировать трамвайные пути, сообщили ЕТВ в пресс-службе городской администрации. Трамваи № 6, 10, 12, 13, 19 и 23, которые ездят по Халтурина от Технической до остановки «Фармацевтический колледж», не пойдут по своим направлениям в этот период.

Из-за перекрытия перекрестка Техническая-Бебеля водителям рекомендуют объезжать участок по Теплоходному проезду, Технической, Таватуйской и Бебеля. Смотрите нашу карту, чтобы не потеряться: