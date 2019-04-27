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Фонтан за Театром оперы и балета в Екатеринбурге включат 1 мая

13:30, 27 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Территорию вокруг здания планируют облагородить к августу.

Фонтан в сквере за Театром оперы и балета в Екатеринбурге заработает 1 мая. Об этом ЕТВ сообщили в пресс-службе администрации города. Сейчас в сквере идет ремонт — компания «Новэкс» воплощает в жизнь проект бюро «АрХиТек». Фирма победила в аукционе, предложив сумму на 16 миллионов меньше начальной, — 151 миллион рублей.

Согласно проекту на территории должны установить урны, скамейки, живые изгороди, кусты шиповника, сирень, ели и другие деревья. Вокруг сквера появится декоративная ограда, а со стороны Красноармейской и Мамина-Сибиряка сделают парковки. Также за Оперным поставили новые фонари, но их успели разбить.

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Ремонт в сквере должен продлиться до конца 2019 года, но вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов заявил, что закончить реконструкцию могут ко Дню города, который отмечают в Екатеринбурге в августе. В это же время хотят закончить благоустройство набережной Исети от Малышева до Куйбышева.

Несмотря на то, что ремонт на этих двух объектах уже завершают, их по какой-то причине включили в план мероприятий к 300-летию Екатеринбурга. На парк за Ural Opera Ballet чиновникам необходим еще 91 миллион рублей, на завершение первого этапа ремонта набережной от Малышева до Куйбышева просят 53 миллиона.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Администрация Екатеринбурга, благоустройство, скверы, Оперный театр, фонтан, Екатеринбург
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