Фонтан за Театром оперы и балета в Екатеринбурге включат 1 мая

Фонтан в сквере за Театром оперы и балета в Екатеринбурге заработает 1 мая. Об этом ЕТВ сообщили в пресс-службе администрации города. Сейчас в сквере идет ремонт — компания «Новэкс» воплощает в жизнь проект бюро «АрХиТек». Фирма победила в аукционе, предложив сумму на 16 миллионов меньше начальной, — 151 миллион рублей.

Согласно проекту на территории должны установить урны, скамейки, живые изгороди, кусты шиповника, сирень, ели и другие деревья. Вокруг сквера появится декоративная ограда, а со стороны Красноармейской и Мамина-Сибиряка сделают парковки. Также за Оперным поставили новые фонари, но их успели разбить.