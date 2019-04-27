Екатеринбург заполонили огромные яйца

В ночь на 28 апреля в храмах Екатеринбурга пройдут пасхальные богослужения. А в воскресенье состоится городской крестный ход: от Свято-Троицкого собора до сквера у Театра драмы. На месте строительства храма святой Екатерины , в 17:00 , представят самый большой кулич в мире. На его изготовление ушло 20 тысяч куриных яиц , 500 килограммов изюма , 300 килограммов сливочного масла и 200 килограммов нежнейшей сахарной помадки. Рекорд зарегистрирует директор международного агентства « Интеррекорд» Влад Копылов. После этого попробовать его смогут все желающие. У фонтана также пройдет концерт и праздничная ярмарка.





Расположение всех огромных яиц мы отметили на карте. Успевайте посмотреть все: