Екатеринбург заполонили огромные яйца
14:12, 27 Апрель 2019
В центре города появилась пасхальная инсталляция.
В центре Екатеринбурга установили десять огромных крашеных яиц. Они стали частью пасхальной инсталляции Фонда святой Екатерины, который решил поздравить горожан с православным праздником. В прошлом году яйца можно было «собирать» с помощью мобильного приложения, а в этот раз каждая скульптура связана с электронной открыткой. Самые красочные инсталляции можно найти возле часовни святой Екатерины на площади Труда: вместо фонтана там теперь кулич. А также у Театра драмы, где теперь находится огромное гнездо с цветными яйцами. ЕТВ сфотографировал самые популярные объекты:
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В ночь на 28 апреля в храмах Екатеринбурга пройдут пасхальные богослужения. А в воскресенье состоится городской крестный ход: от Свято-Троицкого собора до сквера у Театра драмы. На месте строительства храма святой Екатерины, в 17:00, представят самый большой кулич в мире. На его изготовление ушло 20 тысяч куриных яиц, 500 килограммов изюма, 300 килограммов сливочного масла и 200 килограммов нежнейшей сахарной помадки. Рекорд зарегистрирует директор международного агентства «Интеррекорд» Влад Копылов. После этого попробовать его смогут все желающие. У фонтана также пройдет концерт и праздничная ярмарка.
Расположение всех огромных яиц мы отметили на карте. Успевайте посмотреть все:
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