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В Екатеринбурге закроют дублер улицы Краснолесья

13:37, 26 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ

Энергетики будут прокладывать теплотрассу.

Екатеринбургские энергетики перекроют движение по дублеру улицы Краснолесья в Академическом 29 апреля. Речь идет об участке от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Рябинина.

Специалисты будут прокладывать магистральную сеть теплоснабжения. Автомобилистам придется объезжать участок до 15 июля.

«Тридцатилетние сделают мир лучше»
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Академический, дублер улицы Краснолесья, энергетики, перекрытия, Екатеринбург
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