В Екатеринбурге закроют дублер улицы Краснолесья
13:37, 26 Апрель 2019
Энергетики будут прокладывать теплотрассу.
Екатеринбургские энергетики перекроют движение по дублеру улицы Краснолесья в Академическом 29 апреля. Речь идет об участке от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Рябинина.
Специалисты будут прокладывать магистральную сеть теплоснабжения. Автомобилистам придется объезжать участок до 15 июля.
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