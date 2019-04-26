В Екатеринбурге закроют дублер улицы Краснолесья

Екатеринбургские энергетики перекроют движение по дублеру улицы Краснолесья в Академическом 29 апреля. Речь идет об участке от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Рябинина.

Специалисты будут прокладывать магистральную сеть теплоснабжения. Автомобилистам придется объезжать участок до 15 июля.