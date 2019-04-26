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Топ-5 новостей недели. От Зеленой рощи до подорожавшего метро

19:00, 26 Апрель 2019
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Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
ЕТВ подводит итоги последних дней апреля.
Екатеринбург остановился в ожидании череды майских праздников, которые подарят горожанам целых девять выходных. Надеются уральцы и на хорошую погоду. Пока же в городе установилась типичная весна, и кое-что все-таки происходит.

Попробуйте угадать, какие события разместил на картинке дизайнер ЕТВ Николай Пекарский, а потом проверьте свое знание информационной повестки.
«Тридцатилетние сделают мир лучше»
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Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ

Война за рощу

На этой неделе в Екатеринбурге случился новый скандал — вокруг благоустройства Зеленой рощи. Предыстория: мэрия опубликовала проект, по которому в парке должны вырубить 230 деревьев; урбанист Владимир Злоказов этому возмутился. И позвал сочувствующих на прогулку в Зеленую рощу, чтобы рассказать о недочетах проекта.

Вслед за этим проснулась мэрия и устроила свою прогулку — с Александром Высокинским и Алексеем Бубновым. На ней-то все и переругались. ЕТВ активно следит за историей, которая закончится еще не скоро.

Спасатели. «Пацан задышал и открыл глаза. Я выдохнул»
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Дорогое метро

Жизнь стремительно дорожает. На этот раз екатеринбуржцам придется больше платить за проезд в метро. Подорожание до 32 рублей анонсировалось заранее, но это не уменьшило боль. Мэрия закупила новые дорогие вагоны: чтобы компенсировать затраты, пришлось взять деньги из кармана горожан.

Интересно, если Москва не поддержит строительство второй ветки метро, а обещания придется выполнять, то на сколько подорожает проезд тогда?
Самый страшный день
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Яйца по всему городу

Наступает Пасха. Екатеринбург решил отметить этот православный праздник с размахом: на улицах появились гигантские куличи и яйца. Горожане сначала смутились временным скульптурам (возможно, потому что они стояли недоделанными), но потом привыкли.

На каждом яйце будет QR-код, с помощью которого горожане смогут получить праздничную открытку. Кроме того, Фонд святой Екатерины испечет двухметровый кулич: обещают мировой рекорд.
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Ковтун — все

Грустная новость для любителей фигурного катания: Максим Ковтун завершил карьеру. 23-летний спортсмен заявил, что не думал решением долго — за первые места он бороться не может из-за здоровья, а вторые ему не нужны.

Сейчас на первом месте у спортсмена учеба. Ковтун — студент третьего курса института физкультуры по направлению «Теория и методика фигурного катания». Он хочет развивать себя в тренерском направлении.
Война за Зеленую рощу
Каким будет центральный парк Екатеринбурга.

Премия за троллинг

Знай наших! Кофейня «Люблю кофе» выиграла бронзу в Effie Awards 2019 за лучшую рекламную компанию в номинации «Гостиницы. рестораны. кейтеринг». Заведение отметили за баттл с соседним «Бургер Кингом». На стекле бургерной появилась реклама кофе за 39 рублей, в ответ «Люблю кофе» разместил свою со словами «Зато у нас вкусный» («Зато» — это авторское название американо).

«Для нас эти победы — профессиональное признание в сфере маркетинга, мы делаем крутые кейсы и рады, что их так оценивает», — скромно говорят в кофейне.

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ЕТВ рассказывает историю колумбийца, который живет на Урале десять лет.
На этом все. Хороших выходных!
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, топ-5, Екатеринбург, метро, Зеленая Роща, пасха, Александр Высокинский
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