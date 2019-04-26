Топ-5 новостей недели. От Зеленой рощи до подорожавшего метро
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Война за рощу
На этой неделе в Екатеринбурге случился новый скандал — вокруг благоустройства Зеленой рощи. Предыстория: мэрия опубликовала проект, по которому в парке должны вырубить 230 деревьев; урбанист Владимир Злоказов этому возмутился. И позвал сочувствующих на прогулку в Зеленую рощу, чтобы рассказать о недочетах проекта.
Вслед за этим проснулась мэрия и устроила свою прогулку — с Александром Высокинским и Алексеем Бубновым. На ней-то все и переругались. ЕТВ активно следит за историей, которая закончится еще не скоро.
Дорогое метро
Яйца по всему городу
Ковтун — все
Премия за троллинг
Знай наших! Кофейня «Люблю кофе» выиграла бронзу в Effie Awards 2019 за лучшую рекламную компанию в номинации «Гостиницы. рестораны. кейтеринг». Заведение отметили за баттл с соседним «Бургер Кингом». На стекле бургерной появилась реклама кофе за 39 рублей, в ответ «Люблю кофе» разместил свою со словами «Зато у нас вкусный» («Зато» — это авторское название американо).
«Для нас эти победы — профессиональное признание в сфере маркетинга, мы делаем крутые кейсы и рады, что их так оценивает», — скромно говорят в кофейне.