Главная «ЕТВ»НовостиГород

Специалисты ЕТК начали обновлять трубы на Эльмаше

11:05, 26 Апрель 2019
faucet-1684902_960_720.jpg
Фото: pixabay
На объекте расставили информационные знаки для водителей и пешеходов. Горячую воду отключать не стали.

Специалисты ЕТК начали обновлять трубу на Эльмаше в квадрате улиц Фрезеровщиков — Таганской — Фронтовых бригад — проспекта Космонавтов. На объекте расставили информационные знаки для водителей и пешеходов. Во время земляных работ и демонтажа отключать горячую воду не будут, сообщили ЕТВ в пресс-службе ЕТК. После того, как трубы заменят, асфальт восстановят и грязь уберут.

Кроме того, в 2019 году энергетики обновят трубопровод в 716 метров по улице Старых Большевиков между улицами Фрезеровщиков и Красных Командиров.

«Тридцатилетние сделают мир лучше»
Анна Решеткина — о том, почему она не уезжает в Москву.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Специалисты ЕТК начали обновлять трубы на Эльмаше»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, Ремонт, ЕТК, трубы, Эльмаш, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Мост в ад. Окрестности Челюскинцев стали труднопроходимы
Город
Мост в ад. Окрестности Челюскинцев стали труднопроходимы
Тест-драйв пешеходных переходов через закрытый путепровод и неспешные покатушки по прилегающим улицам в материале ЕТВ.
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
30 апреля в 19:30
С Светлана Боринская
Шашлыки и диета: как устроить пикник без вреда для фигуры?
26 апреля в 18:00
С Евгений Идолов
Глава на районе. Александр Якоб посетил вокзал и погулял по набережной
Город
Глава на районе. Александр Якоб посетил вокзал и погулял по набережной
Погожим весенним утром глава горадминистрации в сопровождении значительной свиты объезжал-обходил Железнодорожный район. Ему показывали Макаровский мост, вокзал и пруд, сделанный из лужи.