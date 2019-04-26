Специалисты ЕТК начали обновлять трубы на Эльмаше
11:05, 26 Апрель 2019
На объекте расставили информационные знаки для водителей и пешеходов. Горячую воду отключать не стали.
Специалисты ЕТК начали обновлять трубу на Эльмаше в квадрате улиц Фрезеровщиков — Таганской — Фронтовых бригад — проспекта Космонавтов. На объекте расставили информационные знаки для водителей и пешеходов. Во время земляных работ и демонтажа отключать горячую воду не будут, сообщили ЕТВ в пресс-службе ЕТК. После того, как трубы заменят, асфальт восстановят и грязь уберут.
Кроме того, в 2019 году энергетики обновят трубопровод в 716 метров по улице Старых Большевиков между улицами Фрезеровщиков и Красных Командиров.
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