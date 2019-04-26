Плитку в екатеринбургском сквере Попова поменяют к 1 мая
08:55, 26 Апрель 2019
Вице-мэр Алексей Бубнов следит, чтобы подрядчик выполнил гарантийные обязательства.
Площадь возле памятника Попову приведут в порядок к 1 мая. Об этом в эфире ОТВ заявил вице-мэр Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов. Ранее на свежей гранитной плитке возле памятника Попову заметили сколы. По словам Бубнова, подрядчик уже начал работу над ошибками.
У подрядчика есть гарантийные обязательства. Мы пригласили его, показали все дефекты. Прямо сейчас он устраняет дефекты по газону, приводит его в нормальное состояние. Задача — к 1 мая выполнить все гарантийные обязательства. Будем контролировать.
Общественник Алексей Беззуб, посмотрев на фото плитки, заявил, что покрытие испортилось из-за халтуры подрядчика. «Нужно, чтобы переделали. Есть компании, которые делают все гораздо лучше, но они попадают в черный список. Я связываю это с коррупцией», — сказал Беззуб. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский отметил, что заставит подрядчика переделать плитку по гарантии.
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