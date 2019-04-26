Плитку в екатеринбургском сквере Попова поменяют к 1 мая

У подрядчика есть гарантийные обязательства. Мы пригласили его , показали все дефекты. Прямо сейчас он устраняет дефекты по газону , приводит его в нормальное состояние. Задача — к 1 мая выполнить все гарантийные обязательства. Будем контролировать.

Алексей Бубнов, вице-мэр Екатеринбурга по транспорту, благоустройству и экологии