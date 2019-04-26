На «Майской прогулке» в Екатеринбурге будут собирать мусор

Участники «Майской прогулки» в Екатеринбурге смогут принять участие в экологической акции. На старте у ДИВСа будут собирать батарейки, аккумуляторы, телефоны, пульты, мелкую бытовую технику, ртутные лампы, термометры, оргтехнику. Также участникам прогулки вручат мусорные мешки и перчатки. При желании они соберут фантики, бутылки, обертки и прочие отходы по маршруту. Мусорный пакет можно будет отдать на контрольном пункте, сообщили в пресс-службе проекта.

Регистрация на «Майскую прогулку», которая состоится 19 мая, уже открыта. В этом году екатеринбуржцам доступны три маршрута: на 18, 36 и 50 километров. Физкультурно-оздоровительное мероприятие начнется от ДИВСа на Олимпийской набережной, 3 и закончится у главного корпуса УрФУ на Мира, 19. Маршрут пройдет вдоль набережной Исети, ЦПКиО и лесопарка лесоводов России. Средний маршрут протянется через Уктус, Нижне-Исетский лесопарк, Химмаш, микрорайон Светлый. Самые выносливые, которые выберут путь в 50 километров, дойдут до лесопарка Южный и окрестностей горы Татищева. Подать заявку можно здесь.

Если успеете оплатить прогулку до 1 мая, стоимость участия составит 200 рублей, со 2 по 17 мая — 250 рублей, на старте — 300 рублей.