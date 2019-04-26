Мэрия Екатеринбурга продлила маршрут автобуса №60
15:36, 26 Апрель 2019
Комитет по транспорту хочет улучшить доступность Сортировки.
С 1 мая 60-й автобус будет ездить дальше. Комитет по транспорту продлил его маршрут до улицы Пехотинцев — сейчас направление заканчивается около ТРЦ «Карнавал». Так мэрия надеется улучшить транспортную доступность отдаленной Сортировки.
ЕТВ обозначил изменения в маршруте на карте:
«Тридцатилетние сделают мир лучше»
Анна Решеткина — о том, почему она не уезжает в Москву, когда закроется «Бюро100»
Также с 1 мая изменятся муниципальные маршруты № 57 и 57А, которые полностью заменят отмененную в январе маршрутку № 024. Работавший на участке от площади до Сортировки автобус № 012 вернется на старый маршрут и будет ездить из Академического на Елизавет. Одновременно с этим мэрия отменит маршрут № 13 — его пассажиров будут развозить № 57 и № 57А.
Новое и интересное
«Совершеннолетие власти». О первом мэре Екатеринбурга издали книгу
Общество
Биографию Аркадия Чернецкого написал директор института муниципального управления Игорь Выдрин.
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
Помощь женщинам в кризисной ситуации
Общественный транспорт — 2018
Городские истории
ЕТВ разбирается, что произойдет с транспортом Екатеринбурга в год мундиаля.