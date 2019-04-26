Мэрия Екатеринбурга продлила маршрут автобуса №60

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ЕТВ обозначил изменения в маршруте на карте:

С 1 мая 60-й автобус будет ездить дальше. Комитет по транспорту продлил его маршрут до улицы Пехотинцев — сейчас направление заканчивается около ТРЦКарнавал». Так мэрия надеется улучшить транспортную доступность отдаленной Сортировки.