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Мэрия Екатеринбурга продлила маршрут автобуса №60

15:36, 26 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Комитет по транспорту хочет улучшить доступность Сортировки.
С 1 мая 60-й автобус будет ездить дальше. Комитет по транспорту продлил его маршрут до улицы Пехотинцев — сейчас направление заканчивается около ТРЦ «Карнавал». Так мэрия надеется улучшить транспортную доступность отдаленной Сортировки.

ЕТВ обозначил изменения в маршруте на карте:
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Также с 1 мая изменятся муниципальные маршруты № 57 и 57А, которые полностью заменят отмененную в январе маршрутку № 024. Работавший на участке от площади до Сортировки автобус № 012 вернется на старый маршрут и будет ездить из Академического на Елизавет. Одновременно с этим мэрия отменит маршрут № 13 — его пассажиров будут развозить № 57 и № 57А.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, комитет по транспорту, мэрия, транспорт, Екатеринбург
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